Information Musikschule stellt sich vor

Ehingen / swp

Am kommenden Samstag gibt es wieder den jährlichen Musikschultag: Am 28. April von 14 Uhr an informiert die Musikschule im Franziskanerkloster über ihr Angebot und berät Eltern bei allen Fragen ums passende MMusikinstrument. Begleitet wird diese Information von verschiedenen Veranstaltungen: Von 14 bis 15 Uhr wird im Ernst und Anna Rumler-Saal das Stück „Ein Tag im Indianerdorf“ unter der Leitung von Stephanie Gienger, Sabine Kruspel und Albert Bücheler von den Kindern der Musikalischen Früherziehung aus Ehingen, Dettingen und Allmendingen aufgeführt. Im Anschluss daran werden von der Ernst und Anna Rumler-Stiftung die Preisträger der diesjährigen Wettbewerbe „Jugend musiziert“ ausgezeichnet. Von 15 bis 17 Uhr sind bei der Instrumenteninformation alle Türen zu den Unterrichtszimmern geöffnet und die Kinder dürfen Instrumente ausprobieren. Die Lehrkräfte der Musikschule stehen für Fragen und Informationen zur Verfügung; die Bewirtung mit Kaffee und Kuchen übernimmt das Akkordeonorchester Allmendingen.