Verband Musikschule gefragt

Andreas Hacker

Sie ist gefragt, die Musikschule für den Raum Munderkingen. Das zeigen steigende Schülerzahlen und neue Kooperationen, wie beim Bericht des Leiters Wolfgang Weller für die Verbandsversammlung am vergangenen Mittwoch in Munderkingen deutlich geworden ist. Doch um das Niveau und die Erfolge halten zu können, muss der Verband seine qualifizierten Lehrer entsprechend bezahlen – und das treibt die Personalkosten als den mit Abstand größten Kostenblock stetig nach oben, wie Geschäftsführer Markus Mussotter erklärt.

So steht einem Planansatz von 254 500 Euro fürs Haushaltsjahr 2017 ein Rechnungsergebnis von 262 160 Euro gegenüber, und fürs laufende Jahr stehen 278 960 Euro im Haushaltsplan. Gleichzeitig steigt die Verwaltungs- und Betriebskostenumlage der Verbandsgemeinden von 60 424 Euro (Ergebnis 2017) auf voraussichtliche 69 000 Euro (Haushalt 2018). Diese Umlage soll aber, wie Rottenackers Bürgermeister Karl Hauler in der Sitzung deutlich gemacht hat, um einen Richtwert von 60 000 Euro stabil sein; steigt sie wie jetzt erkennbar an, müssten die Gebühren neu kalkuliert werden. Das soll, wie Mussotter mitteilt, in einer der nächsten Sitzungen der Verbandsversammlung geschehen, so dass die neuen Gebühren dann im Herbst zum kommenden Schuljahr greifen.

In der Musikschule werden aktuell 343 Schüler von 15 Lehrkräften unterrichtet. Das jüngste Kind ist zwei Jahre alt, der älteste Schüler 77. Die Zahlen steigen, zeigte Leiter Wolfgang Weller im Vergleich zu den drei Jahren zuvor mit Werten zwischen 306 und 309. Dazu kommen Kooperationen wie die mit der Bläserklasse im Schulverbund oder mit der Förderschule, so dass laut Weller aktuell 431 Schüler unterrichtet werden. Mit 140 kommt ein großer Teil der Schüler aus den Musikvereinen Emerkingen, Munderkingen, Obermarchtal, Reutlingendorf, Rottenacker und Unterstadion sowie von den zwei externen Vereinen Dieterskirch und Zwiefaltendorf.

Kooperationen gibt es auch mit Kindergärten in Munderkingen, Emerkingen, Rottenacker und Oberstadion; neu dazukommen sollen St. Peter in Untermarchtal und St. Maria in Munderkingen.