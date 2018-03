Musik Musikkapelle Kirchen feiert 90-Jähriges

Kirchen / Christina Kirsch

Übervoll war die Festhalle in Kirchen beim Jubiläumskonzert der Musikkapelle, die dieses Jahr ihr 90-jähriges Bestehen mit der Ausrichtung des Kreismusikfests feiert. Sogar seitlich an der Wand entlang musste gestuhlt werden, um alle Besucher unterzubringen.

Die Gäste erlebten an dem Abend ein abwechslungsreiches Konzert, das die jüngsten Musiker unter der Leitung von Stefanie Huber eröffneten. Selina Figel und Felix Ehret sagten die Titel „Uncle Sam on Parade“ und „Let it go“ an. Danach trat die Jugendkapelle unter der Leitung von Steffen Lepple, dem stellvertretenden Kreisverbandsdirigenten und Leiter zweier Kirchener Orchester, auf die Bühne.

Nach „Olympic Tune“ von Thomas Berghoff hörten die Besucher die Komposition „Jubilance“ mit einem schön gespielten, sanften Mittelteil. Niclas Wiker moderierte die Jugendkapelle. Während der Zugabe, einem Film-Medley unter dem Titel „Hurra“, traten unter anderem auch die Biene Maja, Pippi Langstrumpf und die Schlümpfe auf. Die Besucher hörten sie als Musikstück und sahen sie als gebastelte Figuren am Bühnenrand stehen.

Mit „A little Opening“, einer knackigen Fanfare, eröffneten die aktiven Musiker ihren Programmteil. Steffen Lepple dirigierte danach das tragische „Schicksal der Götter“ von Steven Reinecke. Hierin bekämpften sich das Böse und das Gute mit bedrohlichem Grummeln der tiefen Stimmen und zupackenden Klängen der guten Mächte.

Ines Klonner moderierte den Konzertteil und kündigte Dmitri Shostakovichs „Waltz No. 2“ mit den Worten an, dass André Rieu mit diesem schmissigen Musikstück die Zuhörer stets zum Schunkeln bringe. Doch bei den Kirchenern wollte der Schunkelfunke nicht so recht zünden. Vielleicht waren sie zu beeindruckt von den Solisten Fabian Krahl (Saxophon) und Armin Hirschle (Posaune).

Einen abwechslungsreichen Spaziergang durch New York unternahmen die Musiker mit dem Titel „New York“ von Kees Vlak. Den Musikern gelang es dabei, die Illusion hervorzurufen, als spaziere man durch den Central Park, als sei man Teil einer Jam Session oder verweile am Broadway.

Nach den Ehrungen (siehe Infokasten) ging es mit einer Art Erkennungsmelodie des Kreismusikfests, dem Titel „So schön ist Blasmusik“, zünftig weiter. Unter bunter Disco-Illumination zündete das Orchester einen 80er-Jahre-Kulttitel-Reigen, bei dem das Publikum mit einem gesungenen „La, la, la“ einstimmte.

Fähnchen zum Gruß

Zum Regimentsgruß, zu dem bei Festen oft die Fahnenabordnungen ins Festzelt einziehen, verteilten die Jungmusiker kleine Fähnchen, wozu das Publikum fleißig die Fähnlein schwenkte. Natürlich fehlten auch die Zugaben nicht: Zum Mitklatschen hörte man die „Kaiserin Sissi“ und als zweite Zugabe dirigierte Steffen Lepple anschließend noch eine zündende Polka.

Als Einstimmung auf das Kreismusikfest gab die Musikkapelle beim Jubiläumskonzert ihre beste Visitenkarte ab. „Wir können es schon gar nicht mehr erwarten“, meinte Steffen Lepple. So ging es den Zuhörern auch.