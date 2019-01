Konzert Musik im Antlitz der Krippe in Untermarchtal

Untermarchtal / Ingrid Sachsenmaier

Musik von Johann Sebastian Bach gehört und passt zur Weihnachtszeit. Der Thomaskantor hat eine Fülle von Werken für die besinnliche Zeit komponiert. Aus diesem reichen Schatz schöpfte am Sonntag vor Silvester das Trio um den Ulmer Organisten Siegfried Gmeiner, das in der Vinzenzkirche in Untermarchtal „Weihnachts-Bach“ zu Gehör brachte.

Der majestätische Weihnachtsbaum, mit Strohsternen behangen, dominiert den Altarraum. Ihm zu Füßen die Krippe, Maria und Josef finden dort mit ihrem neugeborenen Kind Herberge in einer überdimensional großen Baumwurzel. Ein Bild, das anmutet, das einstimmt auf die ruhige, festliche Musik von Bach. Die wunderbare Akustik der Kirche nimmt sie auf, krönt den eleganten Klang der Orgel und gibt der Violine von Katharina Wituschek und der Stimme von Franziska de Gilde ein warmes Ambiente. Alle drei kommen aus Ulm. Organist Siegfried Gmeiner ebenso wie Franziska de Gilde, die das St. Hildegard Gymnasium in der Donaustadt besuchte und jetzt in Frankfurt Musik fürs Lehramt studiert, und Katharina Wituschek, die bei der Sinfonietta Ulm mitspielte und jetzt in Freiburg die Uni besucht.

Innige Arie, weich interpretiert

Im Trio sind sie am Sonntag in der Vinzenzkirche erstmals nach einem Orgel-Solo in „Bereite Dich Zion“ zu hören. Die innige Arie aus dem Weihnachtsoratorium gestalten sie zu dritt sehr weich, sehr harmonisch, ausgesprochen weihnachtlich. Franziska de Gilde unterstreicht diese Stimmung mit ihrer weichen, nachhaltigen Stimme. In „Gelobet seist Du Jesu Christ“ aus dem „Orgelbüchlein“ kommt Organist Siegfried Gmeiner als Sänger dazu, mit klarer Stimme bringt er sich ein und spielt weiter auf der Orgel. „Das hat sich bei diesem Programm so ergeben“, erzählt er nach dem Konzert. Gmeiner leitet in Ulm einen Chor. Auch bei „Schlafe mein Liebster“ aus dem Weihnachtsoratorium singt er mit und beim Schlusslied „Ich steh‘ an Deiner Krippe hier“ ebenfalls.

70 Minuten „Weihnachts-Bach“ gestalten die drei Musiker als Solisten, im Duo und als Trio. Bei dem populären Stück „Air“ bleibt Katharina Wituschek ganz bei sich, ohne Schnörkel interpretiert sie den Bach‘schen Ohrwurm, Siegfried Gmeiner drängt sich mit der Orgel nicht in den Vordergrund. Aber er kann auch anders – etwa bei Präludium und Fuge C-Dur. Hier ist er „in seinem Element“. Die Orgel klingt voll, majestätisch, erfüllt den Kirchenraum. Gmeiner verleiht ihr einen erzählenden Ton, lässt sie in schnellen Passagen jubilieren und wechselt zwischen heiteren und tragenden Tönen. Bei „In dulci jubilo“, ebenfalls als Orgelsolo zu hören, beweist er, wie sehr er die Seele der Orgel kennt, ihr nachspürt und sie in unterschiedlichen Registern zu neuen Klangbildern führt.

Lied mit Ulmer Ursprung

In dulci jubilo hat übrigens, das war aus dem Programm zu erfahren, einen Ulmer Urspung. Der Dominkanermönch Heinrich Seuse, er lebte bis zu seinem Tod im Jahr 1366 im Kloster in Ulm, soll den Text verfasst und Johann Sebastian Bach später einen Choral für den Gemeindegesang dazu komponiert haben.

Erlös für Tansania-Mission

Mit herzlichem Applaus bedankten sich die rund 130 Zuhörer bei den drei Solisten, die mit demselben Programm bereits am zweiten Weihnachtsfeiertag in Ulm-Jungingen zu hören gewesen waren. Dort spielten sie für die Aktion 100.000 der SÜDWEST PRESSE, in Untermarchtal gingen die Spenden des Publikums an die Tansania-Mission der Untermarchtaler Vinzentinerinnen.