Lohner kündigt bei Hauptversammlung die Sanierung des Dachs auf dem Mittelbau an. Winfried Nuber beklagt räumliche Grenzen.

Das Dach über dem Museum in Munderkingen soll bald saniert werden. Das hat Bürgermeister Dr. Michael Lohner in der Hauptversammlung des Geschichtsvereins angekündigt. Der Zustand des Daches lasse kein weiteres Hinausschieben zu. Wenn im Herbst der Haushalt der Stadt für das Jahr 2020 beraten wird, will Lohner den Mittelbau als Vorhaben einbringen.

„Wir müssen uns damit beschäftigen, es geht um die Erhaltung der historischen Bausubstanz“, erklärt Lohner auf Nachfrage und ergänzt: Zu finanzieren sei das nur über Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm; Munderkingen habe mit der Sporthalle, der Realschule und dem zweiten Abschnitt der Innenstadtsanierung schon Großprojekte laufen und müsse damit rechnen, dass der Fußsteg zur Wörthinsel die Stadt ganz schön teuer kommen kann. Lohner korrigiert sich damit selbst, nachdem er vor einem Jahr – ebenfalls in der Hauptversammlung des Geschichtsvereins – eine Dachsanierung als derzeit nicht möglich bezeichnet hatte.

Themen der Neuzeit fehlen

Das Thema steht beim Verein seit längerem auf der Tagesordnung, weil in Verbindung mit der Dachsanierung Raum für Magazin und Ausstellungen geschaffen werden könnte. Der Wunsch nach Erweiterung ist auch diesmal wieder im Bericht des Vorsitzenden Dr. Winfried Nuber deutlich geworden: „Wir stoßen mit den Abteilungen des Museums an räumliche Grenzen“, sagte Nuber und verwies darauf, dass derzeit fehlende Themen vor allem der Neuzeit wie zum Beispiel Kaiserreich, Weimarer Republik und die Weltkriege aufgearbeitet werden könnten, wenn etwa unter dem Dach weitere Räume ausgebaut würden.

Die Situation unter dem Dach bewerten Stadt und Geschichtsverein offensichtlich unterschiedlich: Für Lohner soll es hier bei Platz für Sonderausstellungen bleiben und keine Ausweitung der Museumsabteilungen geben, während Nuber es für ausreichend hält, wenn die Hälfte für Sonderausstellungen frei bleibt.

Einig sind sich beide Seiten, dass das Museum durch die Sonderausstellungen attraktiv gehalten werden soll. Zwar hat, wie Schriftführer Hermann A. Lang in seinem Bericht sagte, die vergangenen Ausstellung zu den historischen Vereinen mit insgesamt 137 Besuchern nicht so eine große Resonanz wie etwa das Thema Fasnet mit mehr als 800 Interessenten gefunden, doch könne man damit zufrieden sein, weil das Museum im Sommer 2018 im Juli und August ja geschlossen war.

200 Bilder und 29 Gemälde

Lang ist derzeit dabei, mit Alfons Mussotter die Fotos und Gemälde für die neue Sonderausstellung nach Straßenzügen zu ordnen, damit Zusammenhänge erkennbar werden. Wie berichtet wird die neue Sonderausstellung am 28. April eröffnet und hat „Das einstige Munderkingen in Bild und Fotografie“ zum Thema. Auf einen entsprechenden Aufruf haben 19 Munderkinger Bürger reagiert und etwas mehr als 400 Fotos und 29 Gemälde zur Verfügung gestellt. Lang schätzt, dass etwa 200 Bilder in die Ausstellung kommen.

Vorbereitung für die Ausstellung 150 Jahre Donautalbahn

Parallel dazu läuft beim Geschichtsverein auch die Vorbereitung für die Ausstellung 150 Jahre Donautalbahn. Sie soll zum Tag des offenen Denkmals am 8. September in der Martinskapelle eröffnet werden, wie Nuber angekündigt hat. Hier arbeiten Geschichtsverein und Archivarin Ursula Erdt mit den Gemeinden Untermarchtal und Rechtenstein zusammen.

Für Kassier Alfons Mussotter, der sein Amt nach 31 Jahren aufgegeben hat, ist in der Versammlung das neue Mitglied Andreas Donner-Rehm zum Nachfolger gewählt worden (siehe Extratext). Ein Thema im Bericht des Schriftführers war auch das Fehlen abschließbarer Vitrinen. Wie Lang darstellte, dringen Leihgeber auf Sicherheit.

Das könnte dich auch interessieren:

Unfall in Ehingen Lkw streift Schulbus und kommt von Straße ab Ein Sattelzug hat am Mittwochmorgen in Ehingen einen Schulbus gestreift. Die Kinder blieben unverletzt, es gab lange Staus.

Kunstprojekt in Ehingen Künstler Robert Schad stellt Skulptur auf Der Künstler Robert Schad stellt auch in Ehingen eine Skulptur auf. Sie soll Menschen in die Marie-Curie-Straße locken.