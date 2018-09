Forschung Munderkinger Lehrer fliegt mit der Nasa

Lehrer Rolf Stökler unterrichtet von der Edwards Air Force Base in Kalifornien aus Schüler in Munderkingen. © Foto: Jana Zahner

Munderkingen / Jana Zahner

Wie stark ist die radioaktive Strahlung in der Stratosphäre? Wie viel PS hat die Sofia? Hat die Nasa wirklich das schnellste Internet der Welt? Mitten in der warmen kalifornischen Wüstennacht hat sich Rolf Stökler gestern den Fragen seiner zehn- bis sechzehnjährigen Real- und Gesamtschüler gestellt. Stökler ist Physiklehrer am Schulverbund Munderkingen und wurde ausgewählt, an zwei Flügen des Nasa-Forschungsfliegers Sofia teilzunehmen. Am 18. und 19. September durfte er mit abheben. Um trotz Zeitverschiebung pünktlich zur ersten Stunde von seinen Flügen mit Sofia zu berichten, bleibt Stökler in seinem Zimmer auf der Edwards Air Force Base gerne länger wach.

Zugeschaltet mit dem Videotelefondienst Skype ist der Physiklehrer auf einer großen Leinwand in der Aula der Schillerschule gut zu sehen und zu hören. Gekleidet ist Stökler in ein blaues Hemd der amerikanischen Raumfahrtbehörde. Vor ihm steht das Modell von Sofia, einer umgebauten Boeing 747 SP.

„Sofia steht für Stratosphären-Observatorium für Infrarot-Astronomie“, erklärt Stökler seinen Schülern. Das Besondere: Das Flugzeug ist mit einem speziellen Teleskop und Messgeräten ausgestattet, die den Forschern Daten aus den Tiefen des Alls liefern. So wollen die Wissenschaftler mehr über die Entstehung von Sternen herausfinden.

„Am Anfang war ich ganz schön eingeschüchtert und wusste gar nicht, ob ich überhaupt irgendwas im Flieger anfassen darf“, erzählt Stökler über Skype. Die amerikanischen Wissenschaftler seien aber sehr offen gewesen, hätten ihm die Ausrüstung und Monitore erklärt, sodass er sich schnell als Teammitglied gefühlt habe, sagt er. So kann er jetzt auch die schwierigen Fragen der Schüler zumeist mühelos beantworten.

Schüler stellen kluge Fragen

Die radioaktive Strahlung in der Stratosphäre, also in mehr als 15 Kilometern Flughöhe, sei weniger gefährlicher als Röntgen gewesen. „Die Triebwerke der Sofia haben zusammen ungefähr 40 000 PS“, verrät Stökler den staunenden Schülern. Ob die Nasa wirklich das weltweit schnellste Netz habe, wisse er aber nicht.

In jedem Fall funktioniert die Skype-Übertragung von der Militärbasis in die Aula trotz schwachem Schulnetz überraschend gut. Rektorin Jutta Braisch freut sich über die gelungene Unterrichtsstunde: „Dass Herr Stökler live für unsere Schüler berichten kann, ist einfach toll.“

Technisch ermöglicht wurde der Livestream von Informatiklehrer Mark Binder, der für genug Bandbreite die anderen Klassenzimmer eine Stunde lang vom Wlan genommen hat. Die Teilnahme am Nasa-Projekt und die zwei Forschungs-Flüge bedeuten für ihn die Erfüllung eines Kindheitstraums, sagt Stökler. Der Lehrer ist als begeisterter Astrophysiker nicht nur Mitglied der Volkssternwarte Laupheim, sondern leitet auch die Astro-Arbeitsgemeinschaft des Schulverbunds Munderkingen. Hier gibt er seine Faszination für Sterne an seine Schüler weiter. Im Jahr 2016 gewann die Schule bei einem naturwissenschaftlichen Wettbewerb sogar ein eigenes Teleskop. Im Zuge dessen wurde Stökler auf das von Nasa und Deutschem Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) finanzierten Projekt hingewiesen.

Jedes Jahr nimmt die Sofia ausgewählte Lehrer und Sternwarten­leiter auf Flüge mit, um die Forschungsarbeiten bekannter zu machen. Für die Bewerbung entwickelte Stökler mit seinen Kollegen von der Volkssternwarte Laupheim, Nikolai Prill und Michael Bischof, ein Konzept für eine Multimediashow sowie Lernmaterial; mit Erfolg (siehe Artikel rechts).

Dass Stöklers Schüler schon jetzt neugierige Astrophysiker sind, beweisen sie mit ihren klugen Fragen. Einige der anwesenden Kinder sind in der Astro-AG aktiv und haben sich länger mit Sofia beschäftigt. Der fünfzehnjährige Dennis Renner hat eine Zeichnung des Flugzeugs und des Teleskops angefertigt; später soll im Rahmen eines Schulprojektes ein 3D-Modell des Fliegers entstehen. „Vielleicht wird Sofia irgendwann einen neuen Stern entdecken“, hofft der Schüler. Später wolle er Forscher oder Arzt werden. Seine Begeisterung für das Weltall hat Stökler in jedem Fall an seine Schüler weitergegeben.