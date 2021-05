Zur Abholung standen sie am Freitagmorgen in sattem Grün auf dem Bauhof bereit: 35 neue Hopfenpflanzen. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger hatten bereits im Vorfeld Interesse bekundet, so dass der Absatz dieser schnell wachsenden Hanfgewächse gesichert war. „Im letzten Jahr gingen nur wenige ...