Am Freitag macht der Munderkinger Adventsloskalender sieben Per­sonen glücklich: Für die Nummern 0854 und 0061 gibt es jeweils einen 50-Euro-Gutschein von der Schreinerei Veser. Ein Waschgutschein über 20 Euro vom Autohaus Paul Mayer geht an die Nummern 0179, 0187, 0878, 0619 und 0030. Die Gewinne können in der Sozialstation, Kirchhof 3, Munderkingen, von Montag bis Freitag zwischen 8 und 12 Uhr abgeholt werden.