Am Donnerstag steht der Munderkinger Advents­loskalender ganz im Zeichen von Entspannung: Die Kalendernummern 0075 und 0171 gewinnen je einen Brausekopf in Wert von 50 Euro von der Firma Rupp Haustechnik, für die Nummer 0754 gibt es ein Kopfkissen nach Wahl von der Schreinerei Gobs. Die Gewinne können in der Sozialstation Raum Munderkingen, Kirchhof 3, Munderkingen, von Montag bis Freitag zwischen 8 und 12 Uhr abgeholt werden.