In der Vorweihnachtszeit jagt ein Termin den anderen – liebe Leser, Sie kennen das. Irgendwo zwischen Landratsbesuch, Gemeinderatsberichten und Adventsfeiern müssen uns in der Dienstagausgabe die Gewinner des Tages für den Munderkinger Adventsloskalender durchgerutscht sein. Deshalb gibt es in dieser Ausgabe die Gewinner von Dienstag, 10. Dezember, und Mittwoch, 11. Dezember. Hinter dem zehnten Türchen verbergen sich vier Einkaufsgutscheine über je 25 Euro für Müller Schuhe & Orthopädie. Gewonnen haben die Kalender mit den Nummern 0659, 0904, 0477 und 0306.

Der Mittwoch, 11. Dezember, steht ganz im Zeichen des Genusses: Von der Metzgerei Sax gibt es je einen Gutschein für ein Vesperbrett im Wert von 25 Euro für die Besitzer der Kalender mit den Nummern 0970 und 0673. Ebenfalls Gutscheine über 25 Euro vergibt die Firma Edel Weine. Gewonnen haben hier die Nummern 0150, 0627, 0508 und 0379. Die Gewinne können in der Sozialstation, Kirchhof 3, Munderkingen, von Montag bis Freitag zwischen 8 und 12 Uhr abgeholt werden.