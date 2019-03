Fasnet Munderkingen: Wilder Westen und Akrobatik

Munderkingen / MARIA BLOCHING

Das Motto „Rauchende Colts“ bot viele Möglichkeiten, sowohl für die Verantwortlichen der Trommgesellschaft – allen voran Florian Schaible, bei dem erstmals die Fäden für den Zunftball zusammenliefen – als auch für die Besucher. Und natürlich für die mehr als 100 Akteure, die ein perfektes Programm auf die Bühne brachten.

Die Donauhalle verwandelte sich zur Westernstadt mit Planwagen, Kakteen, Saloon und Westernbar. Hier feierten Cowboys, Indianer, Barfrauen und Ganoven bis weit in die Nacht hinein und zeigten sich beeindruckt von den Darbietungen.

Eröffnet wurde das zweieinhalbstündige Programm vom Narrenrat mit einem Line-Dance, nachdem die Männer mit Steckenpferden auf die Bühne geritten waren. Zwischen den Programmpunkten dann eine Neuerung: Mitten im Saal war eine Showbühne aufgebaut worden. Hier boten die Mädels der Belagerung einen Tanz und lenkten die Blicke auf sich, sodass die Umbauarbeiten an den Besuchern vorbeigingen.

Als die Turn-Mädels von Jeanette Synovzik ihre akrobatischen Darbietungen auf Schwebebalken, am Boden und auf Indianertrommeln vorführten, staunte das Publikum. Die 16 Mädchen schlugen Räder und Saltos, machten einen Kopfstand und liefen auf Händen, setzten sich scheinbar ganz leicht in einen Spagat und tanzten synchron.

Nach dieser optischen Sinneserfahrung gab es mit der Gesangsschule „Young Voice“ ein Hörerlebnis, das die Besucher begeisterte. Mädchen und Jungs rockten die Bühne, gaben Country- und Rocksongs zum Besten, sangen mehrstimmig und klatschten rhythmisch zu den Liedern, die von Anita Haas serviert wurden.

„Die spinnen, die Schwaben“

Die Kolping-Familie brachte den Wilden Westen direkt nach Munderkingen und zog die Lacher auf ihre Seite. Indianer landeten auf ihrer Suche nach einem Platz für ihr Tipi als Trump-Flüchtlinge in der Donau-Stadt. Mit ihrem Feuer auf dem Einweg-Grill riefen sie die Feuerwehr auf den Plan, die mit Eigenurin die Brandbekämpfung in Angriff nahm: „Mir lasset nix abrenna.“ Schnell war dem Häuptling klar: „Die spinnen, die Schwaben. Das mit der Einbürgerung überleg ich mir nochmal.“ Zur Pause spielte die Mittlere Katastrophenkapelle auf, bevor die Trommgesellen Winnetou und Old Shatterhand auferstehen ließen und sich im Brunnensprung mit den Chippendales duellierten. „Echt eine scharfe Nummer“, sagte Moderatorin Carmen Klein zu dieser Einlage samt Tänze und Szenenkomik.

Unter der Leitung von Moni Prill hatte die Belagerungsgruppe wieder einen anspruchsvollen Tanz eingeübt, dafür ernteten die Damen und die Cowboys tosenden Applaus. Der war – wie in jedem Jahr – auch den Turner-Jungs des VFL unter der Leitung von Basti Schmidt sicher, die nach der Gesangseinlage von Moni Kneer zur Höchstleistung aufliefen. Als „Daltons“ stürmten sie den Knast, boten Akrobatik am Pferd und setzten dem Programm die Krone auf.