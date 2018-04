Wirtschaft Munderkingen: Viehhandel Nisch erweitert

Ehingen / Stefan Bentele

Das Familienunternehmen Nisch in Algershofen baut eine neue Halle und will so seinen Standort in der Region stärken.

Das Büro soll raus aus dem Wohnhaus der Familie Nisch in Algershofen, so will es Firmenchef Joachim Nisch. Er hat den Viehhandel in dem Munderkinger Teilort vor zwei Jahren von seinem Vater Jürgen übernommen, betreibt diesen mittlerweile in vierter Generation. Bis Ende dieses Jahres soll auf dem Betriebsgelände eine 25 auf 21 Meter große Halle entstehen, in der Büroräume, eine Waschhalle für die Viehtransporter sowie Aufenthalts- und Schlafräume für die fünf angestellten Fahrer und die vier Aushilfen Platz finden. „Ich will halt hier einen einzigen Standort haben“, sagt Joachim Nisch.

Das Familienunternehmen, in dem Mutter Rosa und Vater Jürgen ebenfalls arbeiten, investiert etwa eine halbe Million Euro – und setzt dazu auf eine Förderung vom Land über das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum. Gestern hat der CDU-Landtagsabgeordnete Manuel Hagel mit Munderkingens Bürgermeister Michael Lohner und dessen Stellvertreter Waldemar Schalt den Betrieb besucht. Hagel sagte zu, sich für die Förderung einzusetzen. Lohner begrüßte die Erweiterungspläne und erinnerte an die Tradition des Viehhandels in Munderkingen. Es sei wichtig, leistungsfähige Händler vor Ort zu haben. „Ohne Handel fließt kein Geld.“

Das Familienunternehmen handelt europaweit mit Muttersauen, Zucht- und Schlachtferkeln. 3000 bis 4000 Tiere werden mit den fünf Lkw transportiert – pro Woche. Zudem gilt der Betrieb unweit der Donau als EU-Sammelstelle: Viehtransporte, etwa von Dänemark nach Sizilien, können in Algershofen halt machen, die Tiere vorübergehend im Stall unterbringen und so die Transportzeiten einhalten. Und die Zertifizierung als Notfallstall (siehe Info) scheint so gut wie sicher, am Mittwoch erfolgte laut Nisch die Abnahme vom Landwirtschaftsministerium aus Stuttgart.

Was ihm derzeit am meisten Kummer bereite, wollte Hagel von Nisch wissen. Kummer habe er keinen, antwortete der Firmenchef. „Aber wir haben überall Gegner, wir gelten als Tierquäler.“ Doch das stimme nicht, die Lkw seien mit Wasser- und Lüftungssystem ausgestattet, sein neuester Lkw besitze gar eine Heizung für die Ferkel.

Die Sprache kam ferner auf die betäubungslose Ferkelkastration, die von 2019 an gelten soll. Aus Joachim Nischs Sicht verlieren die Schweinebauern über die künftigen Verfahren gut ein Drittel ihres Gewinns. Das mache das Fleisch teurer, seine Qualität aber nicht besser. „Das ist eine sehr ideologisch geführte Debatte, die weder Verbrauchern noch Züchtern hilft.“ Lohner, promovierter Agrarwissenschaftler, ergänzte, dass die Verbraucher zwar häufig angeben, einen höheren Fleischpreis akzeptieren zu wollen, letztlich dann aber doch davor zurückschrecken.

Die Nischs behalten ferner die neue Düngeverordnung im Blick. Vielen Betrieben fehlt mittlerweile die Fläche, um die anfallende Gülle auch ausbringen zu können, und die Biogasanlagen ziehen Joachim Nisch zufolge Grüngut der Gülle vor. Das mache einigen Großen zu schaffen. „Da bin ich gespannt, wie sich das auswirkt.“