Polizei Munderkingen: Verunglückter ist 35 Jahre alt

Munderkingen / jb

Die Polizei hat die Ermittlungen nach dem tragischen Unfall in Munderkingen weitgehend abgeschlossen.

Der Mann, der am Mittwochabend in einem Keller eines Wohnhauses nach Arbeiten an einem Öltank leblos aufgefunden wurde, war 35 Jahre alt. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der tragische Unfall ereignete sich wie berichtet in einem Wohnhaus an der Straße Alter Galgen. Laut Polizei sei der Mann gegen 18 Uhr in den Keller gegangen, um dort mit verschiedenen Chemikalien den mehrere tausend Liter fassenden Metalltank zu reinigen.

Kurze Zeit später habe ein Angehöriger den 35-Jährigen in dem Tank liegen gesehen. Eine Bergung durch Angehörige sei nicht möglich gewesen, schreibt die Polizei. Die Angehörigen alarmierten daraufhin die Rettungskräfte und die Feuerwehr. Feuerwehrleute mit Atemschutz bargen den Mann. Ein Notarzt und Rettungskräfte konnten ihn aber nicht mehr wiederbeleben. Die Kriminalpolizei war am Mittwochabend vor Ort und nahm routinemäßig ihre Ermittlungen auf. Diese seien weitgehend abgeschlossen, sagte Polizeisprecher Holger Fink gestern auf Nachfrage. Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden lägen nicht vor.

Wie berichtet, waren die Feuerwehren aus Munderkingen und Rottenacker am Mittwochabend mit dem Hinweis alarmiert worden, dass in dem Haus Gas aus­ströme. Die Feuerwehr habe das Gebäude entsprechend gelüftet, sagte Fink. Wie Michael Ibach, der stellvertretende Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Munderkingen am Mittwochabend vor Ort sagte, habe in dem Keller Kohlenstoffmonoxid nachgewiesen werden können.