Veranstaltung Munderkingen: Spendenlauf für Frauenbergkirche

Munderkingen / Stefan Bentele

Die Frauenbergkirche soll im Inneren saniert werden. Kirchengemeinde und Kolpingfamilie wollen mit einer Aktion Geld sammeln.

Die Renovierung der Frauenbergkirche in der Kirchengemeinde Munderkingen-Rottenacker biegt laut Pfarrer Thomas Pitour und Alexander Schmidhofer von der Kolpingfamilie auf die Zielgerade ein. Dachstuhl und Fassade sind renoviert, der Holzwurm vertrieben worden. Auf der Zielgerade wird nun im Herbst mit der Innensanierung begonnen.

Sponsorenlauf am Sonntag

Kirchengemeinde und Kolpingfamilie veranstalten am Sonntag, 30. September, einen Sponsorenlauf, um das zu finanzieren, 100.000 Euro wird das wohl kosten. Pfarrer Pitour bezeichnete diesen Bauabschnitt als „Sahnehäubchen“ – und sagte, dass die Diözese den Abschnitt im Gegensatz zu den vorherigen nicht fördert. „Wir haben noch Spendenreste, aber wir brauchen auf jeden Fall noch etwas.“

Läufer, die sich bis Mittwoch, 26. September, via Mail an kolping-munderkingen@web.de anmelden, können einen Sponsor suchen und am Sonntag im Anschluss an den Gottesdienst nach 11.30 Uhr an den Start gehen. Die Veranstalter weisen notfalls aber auch Sponsoren zu. Der Rundkurs um die Stadtpfarrkirche St. Dionysius ist 160 Meter lang. Für jede Runde, die ein Läufer zurücklegt, kann der Sponsor einen beliebigen Betrag (mindestens einen Euro) beisteuern, die Laufzeit ist auf zwölf Minuten begrenzt. Auch die Munderkinger Händler beteiligen sich, eine Brauerei stiftet Bier, ein Getränkehändler Wasser, ein Bäcker Brötchen. „Ich bin auf die Händler zugegangen“, sagte Schmidhofer.

Mit wie vielen Läufern wird gerechnet? Schulterzucken. Die Veranstalter sind in gespannter Erwartung. Der Freundeskreis Frauenberg bereitet das Gemeindefest vor. 22 Kuchenspenden sind zugesagt, außerdem gibt es von Christopher Baer hausgemachte Eintöpfe, „vegetarisch und mit Fleisch“, sagt der Inhaber des Café Knebel. Preise gibt es dafür nicht, Gäste spenden dafür einfach Geldbeträge.