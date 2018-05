Politik Munderkingen: Müntefering zu Gast bei Mattheis

Munderkingen / swp

Franz Müntefering, früher Parteivorsitzender der SPD, Bundestagsabgeordneter, Bundesminister und Vizekanzler a.D., kommt am Samstag, 2. Juni, nach Munderkingen und hält dort das Grußwort zur Eröffnung des Bürgerbüros der SPD-Bundestagsabgeordneten Hilde Mattheis. Das teilte gestern das Büro der Abgeordneten mit. „Mir ist es wichtig, dass ich für die Bürgerinnen und Bürger direkt ansprechbar bin“, teilt Mattheis darin mit. Beginn der Veranstaltung ist um 14.30 Uhr an der Marktstraße in Munderkingen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das Büro wird künftig freitags wie samstags von 9 bis 13 Uhr geöffnet sein.

Der 78-jährige Müntefering ist zugleich Vorstandsvorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen und wird außerdem am Samstagmorgen in Ehingen in der Lindenhalle auf dem Kreis-Seniorentag sprechen. Titel seines Vortrags: „Generationen im Wandel der Zeit“. Der Beginn seiner Rede ist für 10.45 Uhr geplant.