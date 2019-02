Einzelhandel Munderkingen: Treff 3000 schließt

Munderkingen / Andreas Hacker

Edeka kündigt für Ende Februar das Aus für den Discounter in Munderkingen an, weil der Standort für das neue Nahversorgerkonzept nicht geeignet sei.

Die schlechte Nachricht kam auf zwei Blättern: Links und rechts des Eingangs zum Treff 3000 in Munderkingen informiert der Discounter, dass das Geschäft zum 26. Februar geschlossen wird, und bedankt sich bei seinen Kunden für deren jahrelange Treue. Bei denen löst die Ankündigung Betroffenheit aus, denn in der Kernstadt fällt damit ein wichtiger Nahversorger aus. Und Unverständnis, denn die Schließung kommt nur viereinhalb Jahre nach der von vielen Hoffnungen begleiteten Neueröffnung Anfang November 2014.

Bürgermeister erst am Montag von Schließung erfahren

Dass es in den umgebauten Räumen des früheren Rewe noch Luft nach oben gibt, ist bekannt. Bürgermeister Dr. Michael Lohner, der sich damals sehr stark für einen neuen Lebensmittelmarkt zur Sicherung der Nahversorgung eingesetzt hatte, hat jeden Anlass genutzt, um für den Einkauf im Treff 3000 zu werben. Dessen Erhalt sei wichtig, auch für die älteren Mitbürger, die nicht so einfach zu den Märkten in der Rottenacker Straße fahren könnten. Zuletzt hat Lohner bei der Hauptversammlung des Handels- und Gewerbevereins Ende Januar mitgeteilt, dass die Umsätze in Munderkingen leicht gestiegen seien und der Markt dank des weiteren Zuzugs in der Altstadt zunehmende Kundenfrequenz habe, dass die Zahlen aber durchaus noch besser sein dürften.

Lohner ist nach eigenen Angaben erst am Montag von Edeka per Brief über das Aus informiert worden. Darin beschreibe Edeka die Strategie, nach der Übertragung von rund der Hälfte der einst 160 Treff-Märkten an die Tochtergesellschaft Netto die verbliebenen Standorte auf ein neues Nahversorgungskonzept umzustellen. Munderkingen gehöre allerdings nach umfangreicher Prüfung zu den wenigen Ausnahmen, die dafür nicht geeignet seien.

Wie geht es weiter?

„Insbesondere hinsichtlich seiner Eignung für das neue Nahversorgerkonzept und der betriebswirtschaftlichen Rahmendaten sind die Voraussetzungen für das neue Nahversorgerkonzept in Bezug auf den Treff 3000-Markt in Munderkingen nicht gegeben“, heißt es in der Erklärung einer Unternehmenssprecherin auf Anfrage der SÜDWEST PRESSE. Deshalb erfolge die Schließung voraussichtlich zum 26. Februar als letzten Verkaufstag. Und: „Alle Mitarbeiter wurden rechtzeitig informiert und haben Angebote für eine Beschäftigung in einem Markt in der Region bekommen.“

Die Frage, wie es am Standort weitergehen kann, lässt Edeka offen. „Da wir Mieter der Immobilie sind, können wir zur Nachnutzung keine Auskunft geben.“ Nach Angaben Lohners ist der Mietvertrag über zehn Jahre abgeschlossen worden. Er gibt deshalb die Hoffnung auf eine Nachnutzung der aktuell rund 750 Quadratmetern Verkaufsfläche nicht auf: „Man kann über vieles reden, von der Miete bis zum Zuschnitt der Räume“, sagt Lohner und will bei Edeka nachfassen.

