Munderkingen in alten Luftbildern aus den 1950er Jahren

Andreas Hacker

Fünf Glasplatten mit alten Luftaufnahmen aus den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg hat Peter Kuhm der Stadt fürs Archiv vermacht. Das hat Archivarin Ursula Erdt bei der Sitzung des Zweckverbands Archivbetreuung in Schelklingen bei ihrem Tätigkeitsbericht für 2018 bekanntgegeben (siehe auch Seite 19). Der begeisterte Briefmarkensammler Kuhm ist bei Recherchen im Internet auf die Unikate aufmerksam geworden, die einst Vorlagen für den Druck von Ansichtskarten waren, aber nie veröffentlicht worden sind, weil der unbekannte Fotograf sie vermutlich nie freigegeben hat, wie Peter Kuhm erzählt. Was die Bilder alles zeigen, wird noch genau untersucht; auf der einen Aufnahme aus der Präsentation von Ursula Erdt ist nach Angaben der Stadt (oben links) die Donauschleife mit der früheren EVS und der alten Stadtmühle zu sehen, und etwas abgesetzt davon die damalige Produktionsstätte der Walba-Roller. Die andere Aufnahme (rechts) zeigt einen Blick auf Donau- und Angerbrücke und die Munderkinger Innenstadt. Gut zu erkennen ist die ehemalige Uhlandschule an der Stelle, an der heute der Treff 3000 und das Parkhaus sind, und davor das ehemalige Haus Aich. Bei Dr. Winfried Nuber vom Geschichtsverein Raum Munderkingen löst der Neuzugang Freude aus; der Verein bereitet (wie berichtet) eine Ausstellung mit alten Stadtansichten vor, da wird auch auf diese Bilder eingegangen.