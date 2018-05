Jubiläumsfeier Müntefering kommt zum Kreisseniorentag

Vorsorgemappe und Wegweiser

Ziel und Struktur Der Kreisseniorenrat im Alb-Donau-Kreis versteht sich als Interessenvertretung der Generation 50 plus auf sozialem, kulturellem und politischem Gebiet. Er will der älteren Generation eine Stimme verleihen. Der Kreisseniorenrat ist ein freiwilliger Zusammenschluss von Verbänden, Organisationen, Vereinen und Gruppen, die in der Senioren­arbeit tätig sind und sich für Veränderungen einsetzen. Der Kreisseniorenrat ist unabhängig und weder partei­politisch noch konfessionell gebunden.

Angebote Der Kreisseniorenrat organisiert etwa Ausstellungen, Infoveranstaltungen und Kreisseniorentage. Er bietet außerdem eine Vorsorgemappe (mit Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung) sowie einen Seniorenwegweiser für den Alb-Donau-Kreis an.

Geschichte Die Gründungsversammlung des Kreisseniorenrates fand am 6. Mai 1988 im Landratsamt in Ulm statt. Eingeladen dazu hatte Landrat Dr. Wilhelm Bühler; unterstützt wurde die Initiative auch von der Liga der freien Wohlfahrtsverbände, vom Sozialdezernat und von Kreisratsmitgliedern, berichtet Mechthild Laur. 1991 wurde der Kreisseniorenrat ein eingetragener Verein.