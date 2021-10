Das Problem dürften etliche in Ehingen haben: Ein Bürger hat nur wenig Restmüll und wollte deshalb elf Abfallwertstreifen an die Stadt zurückgeben. Doch eine Rückerstattung der Kosten lehnt die Stadt ab – zur Verwunderung des Mannes. In der Abfallsatzung der Stadt heiße es doch ganz einde...