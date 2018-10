Gemeinderat Müllgebühren sollen steigen

Ehingen / ah

Die Müllgebühren in Ehingen sollen zum 1. Januar 2019 steigen. Die Stadtverwaltung legt dem Gemeinderat für dessen öffentliche Sitzung am 25. Oktober eine Neukalkulation vor, nach der ein 35-Liter-Behälter (Rest- und Biomüll) bei 20 Pflichtwertstreifen im Jahr künftig 111 Euro kosten soll. Das ist ein Anstieg um 14 Euro. Der 50-Liter-Behälter soll dann 146 Euro kosten (bisher 127). Die Stadt begründet die Erhöhung bei gleichbleibenden Ausgaben für die Verbrennung des Mülls mit steigenden Personal- und Transportkosten sowie mit erwarteten Mehrmengen an Biomüll, Sperrmüll und Altholz.

Die Sitzung beginnt am 25. Oktober um 16.15 Uhr mit einer Bürgerfragestunde; außerdem stehen zum Abschluss des öffentlichen Teils Wünsche und Anfragen der Gemeinderäte auf der Tagesordnung. Weitere Themen sind ein Investitionskostenzuschuss der Stadt für den Umbau des Pfarrhauses in Kirchbierlingen in ein Hospiz, der Entwurfsbeschluss für die Erweiterung des Industriegebiets in Berg und ein Bericht über die Überprüfung der Brücken über die Schmiech.