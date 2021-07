Es dauert nur gut zwei Stunden, dann hat sich die Mehrzweckhalle in Oberstadion in ein kleines Möbellager verwandelt. Schilder prangen an den Wänden, hunderte Kartons mit Ware warten auf ihre neuen Besitzer. Egal ob Stühle, Polstermöbel, Esstische, Schränke, Betten oder Kommoden – deutlich me...