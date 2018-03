Ostereier Moderne Kunst am Ei

Allmendingen / Ingrid Sachsenmaier

Sieglinde Häußler aus Allmendingen gestaltet Ostereier mit Reißverschluss und hat sich die Technik selbst beigebracht.

Die Ostereier von Sieglinde Häußler sind elegant, wunderschön, ausgefallen und allesamt Unikate. Es sind Schmuckstücke. Sie selbst spricht von „moderner Kunst am Ei“. Auch über das Osterfest hinaus haben die Eier ihre dekorative Wirkung.

Die Allmendinger Freizeitkünstlerin widmet sich ihrem Hobby lediglich in den Wintermonaten. Die Hände in der kalten und dunklen Jahreszeit in den Schoss legen, das wollte und das kann Sieglinde Häußler – bis heute – nicht. Im Sommer ist sie in ihrem großen Garten gefordert, „da bin ich immer draußen am Werkeln“, im Winter habe sie dann Zeit zum Eier-Verzieren.

Vor rund 20 Jahren hat sie mit der modernen Kunst am Ei, wie sie ihre ovalen Kunstwerke nennt, begonnen. „Malen tut jeder und naive Motive wie Bauernhöfe und Schafe wollte ich schon gar nicht malen.“ So habe sie nach etwas Neuem gesucht. Und gefunden. Als Autodidaktin. „Ich habe keinen Kurs besucht“, erklärt sie und ergänzt, dass sie sich Zahnarztwerkzeuge besorgt und sich langsam und stetig in ihrer Technik mit dem Diamant-Fräser und der Pinzette verbessert habe. Sie begann, die zuvor sorgsam ausgeblasenen und gereinigten Gänse-, Hühner- und Enteneier auszufräsen, anzubohren und in Teilen wieder zusammenzusetzen. Das sieht am Ende nicht nur kompliziert aus, sondern ist es auch.

Sieglinde Häußler, sie wird im Juni 70 Jahre alt, hat viel Geduld und noch mehr Phantasie. Das braucht man, um moderne Kunst am Ei zu derart eleganten Ergebnissen zu führen. Jedes Schmuck-Ei fällt anders aus, keines gleicht dem anderen. Als besondere Hingucker und immerwährender Verkaufsschlager haben sich die Ostereier mit Reißverschluss entwickelt. Dazu sägt Sieglinde Häußler die ausgeblasenen Eier entsprechend aus und setzt dann an den offenen Kanten links und rechts die Teile eines echten Metall-Reißverschluss samt Zip ein. Das ist eine Gedulds- und Fitzelarbeit, manchmal gehe dabei auch ein Ei kaputt, sagt sie. Auf die Frage, wie sie auf die Idee mit den Reißverschluss-Eiern gekommen sei, hat sie eine einfache Antwort. „Eine Frau hat mich danach gefragt, dann habe ich mich hingesetzt und probiert, probiert und nochmal probiert.“

Mehrere Hundert Eier verwandelt Sieglinde Häußler in einer Saison zu Schmuckeiern. Da sie in ihrem großen Garten Hühner und Enten hält, muss sie diese Eier nicht beziehen. Die Gänse-Eier bekommt sie von einem Bio-Bauernhof aus den neuen Bundesländern. Viel Sorgfalt verwendet die Allmendingerin aufs Ausblasen und Säubern der Eier, „mindestens zweimal werden sie gereinigt“. Erst dann fängt sie an, den Deckel abzusägen, das Ei innen beispielswiese golden zu bemalen, eine Feder oder metallfarbene Kugel oder Perle hinein- und dann den Deckel versetzt wieder draufzusetzen.

Gold, Silber und Schwarz sowie ein kräftiges, elegantes Rot sind Häußlers Farben. Mal gibt sie den Eiern einen „japanischen Touch“, indem sie mit Stäben, die sie hineinbohrt, arbeitet, ein andermal verwendet sie Perlhuhnfedern oder Gold-Draht zum Verzieren.

Nicht nur das Verzieren der Eier macht der gelernten Einzelhandelskauffrau viel Spaß, sondern auch der Kontakt mit ihren Kunden, wenn sie ihre Kunstwerke auf so genannten Ostermärkten verkauft. Ihr Stand ist immer umlagert von Kunden, die staunen und neugierig sind, wie die Eier entstehen. Sieglinde Häußler gibt gerne Auskunft. Auch auf die Präsentation ihrer eleganten, extravaganten und exklusiven Ostereier legt sie viel Wert – und legt sie auf schwarzes Granulat in eine Silberschale, drapiert sie in einem Cocktailglas oder auf einer geflochtenen, schwarzen Unterlage. Der Aha-Effekt ist garantiert.

Ihr erster Ostereiermarkt ist jedes Jahr traditionell der in Bad Schussenried, „gleich nach Aschermittwoch“, sagt Sieglinde Häußler. Sie kommt im ganzen Ländle rum, bis nach Fellbach. In der Stadt vor den Toren Stuttgarts findet ein paar Wochen vor Ostern immer samstags und sonntags ein Kunst- und Handwerkermarkt mit über 180 teilnehmenden Künstlern in der Schwabenlandhalle statt. Sieglinde Häußler hat ihn dieses Jahr zum dritten Mal besucht und auch dort schon ihre Stammkunden, die der modernen Kunst am Ei nicht widerstehen können. Ihr eigenes Esszimmer dekoriert Sieglinde Häußler allerdings nur mit drei oder vier Schmuckeiern. „Das reicht“, meint sie und schaut auf ein schwarz-rotes, mit Glitzersteinen verziertes Exemplar in ihrer Hand.