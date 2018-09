Leitartikel Stefan Bentele zur Wahl des Oberbürgermeisters Mitreden, wählen gehen!

Ehingen / Stefan Bentele

Wie soll’s weitergehen mit Ehingen in den kommenden acht Jahren? Lässt sich der Verkehr eindämmen? Können sich die Teilorte auch künftig entwickeln? Für viele Menschen in Ehingen, die Oberbürgermeister Alexander Baumann als Kandidat auf seiner „Dialog-Tour“ getroffen hat, waren das einige der drängenden Themen, die es zu besprechen galt. Das ist vielleicht eine zentrale Erkenntnis des dreiwöchigen Wahlkampfs des einzigen Bewerbers für die Wahl am Sonntag: Man hat miteinander gesprochen, im offenen Raum, über die Themen, die die Menschen bewegen, bekümmern, berühren. Dialog gibt’s in Ehingen sonst auch, keine Frage, aber eben selten so detailliert, in so kurzer Zeit, zu so vielen Themen. So sind Sachverhalte erklärt, Zusammenhänge dargestellt, Zwänge offenbart worden – das war wichtig, richtig und kann der Stadt nur gut tun.

Dass dabei mancherorts „Probleme“ angesprochen wurden, die keine sind: geschenkt. Interessierte Menschen, denen das Zusammenleben mehr bedeutet als nebeneinander zu wohnen, haben das Angebot genutzt und sich eingebracht. Dabei auch unangenehme Fragen gestellt, stets beharrlich, verständlich, nachvollziehbar. Stichwort: Präsenz des Oberbürgermeisters.

Dass OB Baumann diesen Wunsch stets höflich, aber bestimmt zurückwies, ist mit Blick auf die Stellenbeschreibung verständlich, zumal er sich keineswegs im Rathaus versteckt oder sich selten in den Teilorten blicken lässt. Seine Argumentation: Das System mit den Ortsvorstehern gilt seit der Kommunalreform anno 1972, zudem gibt es viele Kanäle, auf denen er erreichbar ist. Stimmt.

Nur: Genügt das heute noch, um Menschen zu begeistern, sich an einer Diskussion über das Zusammenleben in Ehingen zu beteiligen, sich zu engagieren, miteinander und mit der Verwaltung – sachlich – über die Zukunft zu streiten? Die 500 Menschen, die Baumann eigenen Angaben zufolge auf seiner „Dialog-Tour“ getroffen hat, sind schon gewonnen. Vielleicht gehört es auch zur Stellenbeschreibung des neuen OB, neue Wege aufzutun, wie noch mehr Menschen erreicht werden können – ohne sich dabei zu überlasten. Ein Drahtseilakt.

Eine hohe Wahlbeteiligung am Sonntag kann dafür Ansporn sein, eine niedrige macht das unabdingbar. Hoffen wir also auf eine hohe Wahlbeteiligung. Wobei die Ehinger da gar nicht so sehr hoffen müssen – wählen gehen genügt vollkommen.