Hauptversammlung Mitgliederrückgang in Tennis-Abteilung

Mitgliederrückgang in Tennis-Abteilung

Munderkingen / swp

Die seit einigen Jahren rückläufige Mitgliederentwicklung und die Rückschau auf ein sportlich erfolgreiches Jahr bestimmten die Hauptversammlung der Tennisabteilung im VfL Munderkingen. So haben, wie der Vorsitzende Josef Kloker im Gasthaus Rössle sagte, sowohl die Damen als auch die Herren den Aufstieg in die nächsthöhere Klasse geschafft. Die Tennisabteilung sei froh, berichtet Christina Kneer, in Anja Ottenbreit eine kompetente Vereinstrainerin für alle Altersklassen zu haben, von den Kindern bis zu den Senioren. Zudem stehen ihre Brüder Lukas und Markus Ottenbreit als Trainer zur Verfügung.

Die Abteilung bot in Zusammenarbeit mit dem Schulverbund im Rahmen der Kooperation Schule-Verein 27 Kindern der Gemeinschaftsschule Munderkingen einmal pro Woche ein Tennistraining an. Ein weiteres Angebot gab es für eine Gruppe syrischer Mädchen.

Sportwart Sebastian Schmidt und Jugendwart Daniela Hermann informierten über das Abschneiden der Mannschaften. Leider setzt sich gerade im Jugendbereich der Rückgang der gemeldeten Teams fort: Waren es im Vorjahr noch sechs und 2018 noch fünf Mannsschaften, konnten für die kommende Saison nur noch drei Mannschaften gemeldet werden, die als Spielgemeinschaften mit Kirchen und Rottenacker antreten.

Kassier Daniel Pallasdies berichtete über die finanzielle Situation des Vereins, die seit Jahren sehr solide sei. Die anwesenden Mitglieder stimmten über zwei kleine Satzungsänderungen ab. Zum einen wurde die Ehrungsordnung des VfL um den Anerkennungspreis der AAteilung ergänzt, mit dem Personen gewürdigt werden sollen, die sich in ganz besonderer Weise fürs Tennis im VfL verdient gemacht haben. Die ersten beiden Anerkennungspreise wurden an Manfred Kohal und Waltraud Raatz für ihr langjähriges, ehrenamtliches Engagement verliehen. Zum anderen wurden einige neue Ämter im Ausschuss ergänzt. Da die meisten Ausschussmitglieder sich erneut zur Wahl stellten, mussten nur die Positionen des Pressewartes (Tina Kneer), Breitensportwartes (Menelaos Kyotes) und technischen Wartes (Vitus Herrman) neu besetzt werden.