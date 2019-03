Ein Mitarbeiter der Stadt Ehingen hat am Freitagmorgen einen Toten am Bahnhof gefunden. Die Polizei ermittelt. Die Hintergründe sind noch unklar.

Grausiger Fund am Freitagmorgen in Ehingen: In der Kiosk-Toilette am Bahnhof wurde gegen 8 Uhr der leblose Körper einer Person gefunden. Das bestätigt die Polizei auf Anfrage der SÜDWEST PRESSE.

Die Polizei ermittelt in dem Fall, nähere Informationen zur Todesursache und zur Identität des Toten liegen aktuell nicht vor.

Die Leiche war kurz nach 8 Uhr von einem Mitarbeiter der Stadt Ehingen entdeckt.

