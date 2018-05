Kunst Frühjahrsausstellung: Mit und zwischen den Seiten

Ehingen / Christina Kirsch

Die Kunstfreunde Ehingen zeigen in der Frühjahrsausstellung in der Städtischen Galerie von Sonntag an, was sich aus und mit Büchern alles machen lässt.

Der eine ist wie ein offenes Buch. Und ein anderer wirkt auf seine Umgebung wie ein Buch mit sieben Siegeln. Rund um das Buch gibt es viele Redewendungen und Assoziationen. Einen Querschnitt durch die Welt der Bücher und der Buchobjekte mit ganz unterschiedlichen Deutungen zeigt die diesjährige offene Frühjahrsausstellung in der Städtischen Galerie Ehingen. Kinder und Erwachsene, Hobbykünstler und ambitionierte Künstler waren dazu aufgerufen, das Thema Buch aufzugreifen und Buchobjekte zu gestalten. 150 Arbeiten sind bei den Kuratoren Anna Linder und Volker Sonntag eingegangen.

„Es sind so viele Schülerarbeiten wie noch nie“, bilanziert Anne Linder beim Aufbau. Schulklassen aus Ehingen und Umgebung und auch Flüchtlingsklassen haben sich beteiligt. „Wir wollen bei der offenen Frühjahrsausstellung ganz bewusst niederschwellig arbeiten und auch Leute ins Haus bekommen, die wir sonst selten sehen“, meint Anne Linder. Vor allem bei den Schülerarbeiten trifft man auf lange Bücherwürmer oder auch einen Buchdrachen, der sich durch die Seiten schlängelt. Aus einem Buch purzeln die Buchstaben und in einem anderen Werk haben sich Insekten über die Literatur her gemacht.

Die Bücher der Ausstellung wurden zerrissen, gefaltet, bemalt, zerschnitten, beklebt und sogar eingekocht. Die Kochanleitung wird dem „Einkochbuch“ gleich beigegeben. Sehr beliebt scheint die japanische Technik Orimoto zu sein. Dabei sind die Buchseiten noch gebunden und man faltete das Buch zu Pagoden, Blüten oder Herzen. In Anlehnung an die Herkunft der Technik wurden manche Faltgebilde zu einer Art Gesteck in Ikebana-Technik weiter entwickelt.

Man sieht in der Ausstellung aber auch malträtierte Bücher und Kunstwerke aus Schnipseln. Unter dem Teil der Stuckdecke in der Galerie, die noch an den Brand in dem einstigen Jugendhaus erinnert, hängt jetzt eine Plastiktüte mit einem verbrannten Buch. Und in einem politischen Werk thematisiert jemand den „Missbrauch der Schriften“ und lässt einen Panzer aus drei mit roter Farbe besudelten Büchern fahren.

Die Ausstellung ist mit Werken aus der Sammlung von Doris Nöth ergänzt. Von Heinz Decker ist ein leicht morbide anmutendes Buchobjekt von 1977 in einem Schaukasten zu sehen. Denis Roth hat ein schwarzes Buch aus Marmor gestaltet, dessen Inhalt aus den Seiten zu fließen scheint. Vom gleichen Künstler hängt ein weißes Marmorbuch an der Wand, das mit einem großen Nagel auf ein Brett geschlagen wurde.

Manche Arbeit verlangt Zeit

Für eine literarische Arbeit muss man sich ein bisschen Zeit nehmen. Mehrere kleine Heftchen enthalten die Biographien einer Familie mit Vater, Mutter, Tochter und Sohn. Die Biographien sind in diesen Lebensbuch auf eine Rangliste mit jeweils sieben Begriffen reduziert, die in dem jeweiligen Lebensabschnitt bedeutsam waren. So kommt der Hund oft vor, rutscht aber von der ersten Stelle auch nach hinten. Auch die Depression und der Fußballverein verändern ihren Stellenwert. Der Leser dieser Worte beginnt im Kopf sofort eine Geschichte zu entwickeln. Das Thema Buch scheint eine große Quelle der Inspiration zu sein. Bereits einen Tag zuvor, am Samstag 5. Mai um 17 Uhr, eröffnet in der Städtischen Galerie eine Ausstellung mit Arbeiten von 25 Kindern im Alter zwischen 8 und 15 Jahren, die ein Kunstwerk aus der Sammlung von Doris Nöth als freie Vorlage hatten. Das Kunstwerk hängt in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Kinderarbeiten und lässt einen anschaulichen Vergleich zu. Manche Kinder haben sich technisch und künstlerisch vollkommen von der Vorlage entfernt, andere wollten möglichst ähnlich sein. Die Bilder sind in der Kinderkreativwerkstatt und in Volkshochschulkursen von Volker Sonntag und Anne Linder entstanden.