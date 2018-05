Muttertag Mit Sommerhits „Ab in den Süden“

Munderkingen / Ingeborg Burkhardt

500 Besucher hat am Muttertag die Gesangsschule „Young Voice“ von Anita Haas bei ihrer Show in der Donauhalle in Munderkingen mit in den Süden genommen. Vor dem von Thomas Weiss geschaffenen Bühnenbild mit blauem Meer, Palmen und Sonnenschein stellten 48 Schülerinnen und Schüler und der Pop-Chor ihre jeweiligen Lieblingssongs Eltern, Großeltern, Freunden und Bekannten vor. „Meine Enkelin singt auch“, sagte eine Oma stolz und freute sich darüber, dass ihr sogar ein Platz in der ersten Reihe reserviert worden war.

Väter, Mütter und Freunde hatten Anita Haas beim Aufbau der Kulissen geholfen, hatten die Stühle aufgestellt und eine Theke zur Versorgung der Gäste in der Pause montiert. So war alles perfekt für den großen Auftritt der Sängerinnen und Sänger ab zehn Jahren vorbereitet. Im Chor stimmten die Sängerinnen und Sänger mit Anita Haaas das Publikum auf die musikalische Sommerreise ein, bei der die kleinen Tänzerinnen der Gruppe „Leo‘s Dance Club“ von Sabine Benkendorf aus Ehingen das Lied „Sommer“ von Beatrice Egli tänzerisch unterstützt haben.

Zu den anderen Sommerhits hatten sich die Akteure eine eigene Choreographie ausgedacht und die Moderatoren Florian Jaumann und Samuel Störk erheiterten die Besucher mit lockeren Ansagen. Fachmännisch stellte Frank Pfeifer alles ins passende Licht und sorgte für den guten Sound. So ging die 14. Show der Gesangsschule reibungslos über die Bühne. Jeder durfte im Solo seinen Lieblings-Sommerhit interpretieren, meistens durch Backgroundsänger oder Tänzer unterstützt. Anita Haas saß unten am Bühnenrand und führte mit kleinen Handzeichen Regie, während auf der Bühne vom „Sunshine of my Life“ gesungen wurde. Oder das Lagerfeuerlied vom Schwammkopf erklang. Mit langem Applaus bedankte sich das Publikum, was von den Jugendlichen als dickes Lob mit nach Hause genommen wurde.