Vereine Mit Sebastian Locher ist Vorstand komplett

Munderkingen / swp

Nach der Hauptversammlung der Stadtkapelle Munderkingen hat der Verein mit seinen 426 Mitgliedern wieder einen kompletten Vorstand. Wie Linda Kohal berichtet, ist bei der Versammlung im Gasthaus Rössle Sebastian Locher, aktives Mitglied im Spielmannszug, einstimmig zum dritten Vorsitzenden gewählt worden. Er ist für Organisation und Medien zuständig und komplettiert somit die Vorstand­schaft mit Martina Schelkle, die ebenfalls wiedergewählt wurde, Julian Spranz, Claudia Rupp, die als Schriftführerin im Amt bestätigt worden ist, Jugendleiterin Caroline Ottenbreit und Kassierer Fabian Schelkle.

Geehrt wurden bei der Hauptversammlung nochmals langjährige Mitglieder, die bereits beim Weihnachtskonzert die Auszeichnungen des Blasmusik-Kreisverbands erhalten haben: Franziska Kurth, Jan Rieger, Maike Rieger, Friedhelm Schulz und Timo Steiner für 10 Jahre, Ulrike Merkle, Julian Spranz und Martina Schelkle für 20 Jahre, Stefanie Spranz für 30 Jahre sowie Anton Neher, Günter Ottenbreit, Fritz Pilger, Ralf Schacher und Joachim Stöhr für 40 Jahre. Desweiteren ehrte die Stadtkapelle ihr Mitglied Hubert Rupp für seine Dirigententätigkeit bei den Alten Kameraden der Stadtkapelle, Marianne und Roland Seif für die Reinigung und Instandhaltung des Musikerheims und Roland Seif zusätzlich für 42 Jahre Teilnahme im Ausschuss der Stadtkapelle und gleichzeitig für 18 Jahre als Vorsitzender des Fördervereins. Neuer Vorsitzender des Fördervereins ist nun Axel von Bank.

Jugendblasorchester feiert

Dirigent Charly Petermann lobte seine Musikerinnen und Musiker für das vergangene Jahr, insbesondere für die Leistung beim Wertungsspiel in Kirchen, wo die Stadtkapelle trotz schwierigem Stundenchor in der Höchststufe mit hervorragendem Erfolg teilgenommen hat. Nun bereiten sich die Musiker schon auf das diesjährige Truckerfest vor, das in Verbindung mit dem Sommerfest vom 28. Juni bis 1. Juli stattfindet. Zum Truckerfest werden rund 300 Laster erwartet. Das Rahmenprogramm steht bereits. Am Freitagabend wird nach dem Fassanstich die Partyband HerzAss im Rahmen ihrer Abschlusstour im Festzelt spielen. Am Samstagabend heizen die Albfetza den Besuchern ein. Am Sonntag wird das Jubiläum des Jugendblasorchester, das bereits seit 50 Jahren besteht, gefeiert, und am Montag gibt es das Jubiläum der Alten Kameraden, die seit 30 Jahren bestehen. Auch der Spielmannszug der Stadtkapelle feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen.