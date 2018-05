Jubiläum Realschule Ehingen: Vorbereitungen für das Schulfest

Ehingen / Christina Kirsch

An allen Ecken und Enden wird in der Realschule Ehingen für das Schulfest am 5. Mai gewerkelt, gekocht und sogar gefilmt.

Ein großes Fest will gut vorbereitet sein. Die Realschule Ehingen sammelt seit Wochen alle Kräfte, um sich für ihren 50. Geburtstag von ihrer buntesten Seite zu zeigen. Am Donnerstag wurden im Schulhof Kirbehütten aufgebaut, in denen die Schüler sich präsentieren können. In jedem Klassenzimmer bereiten sich Jungs und Mädchen mit Schraubenzieher, Filzstiften, Pipetten oder auch Schneebesen auf das große Ereignis vor. Hunderte Besucher werden erwartet und viele Ehemalige wollen es sich nicht entgehen lassen, an ihre alte Schule zurück zu kommen.

In Klassenzimmern und Werkräumen entstehen Plakate und Leckereien, Versuchsanordnungen und Palettenmöbel, die als Sitzgelegenheiten dienen. Die 6d hat sich Kostüme ausgeliehen, um das Zeitalter der Römer darzustellen. In der Küche sind schon Nusshörnchen, Fruchtspieße und die serbische Spezialität Kiflice gebacken. Die Leckereien werden bis Samstag eingefroren, damit nichts verdirbt. Ein Kochbuch soll die Besucher zum Nachkochen anregen. Auch Plätzchen in Form des Schullogos sind entstanden. Schulleiter Alexander Bochtler hat sie sich schon schmecken lassen werden.

Die Handcreme, die die 9c für das Fest anrührte, wurde ausgiebig getestet und für gut befunden. „Wir haben dafür 2,5 Liter Mandelöl verarbeitet“, berichtet eine Schülerin. In einem kleinen Werbespot preisen die Neuner ihre nach Zitrus duftende Creme als perfekten Schutz für eine geschmeidige und gepflegte Haut an. Bei den Dreharbeiten zu dem Film rannte eine ganze Meute hinter einem Moped her, das die Creme gerade auslieferte. Jeder wollte so ein Döschen erwischen.

Das Schulfest beginnt am Samstag mit einem offiziellen Festakt für geladene Gäste. Zwischen den Grußworten und der Festrede des Schulleiters Alexander Bochtler werden die diversen Musikensembles der Schule das Programm bereichern. Um 12.30 Uhr beginnt dann das Fest, an dem alle Türen und Tore geöffnet sind. Auf dem Kunstrasen können sich Kinder mit Megaballs vergnügen, im Musiksaal wird eine Boomwhacker-Performance mit den musikalischen Kunststoffröhren dargeboten und das Programm im Raum 220 wird mit „Krach und Bumm“ angekündigt. Man darf offensichtlich einigen Experimenten beiwohnen. Mit neun physikalischen Experimenten zur Elektrizität und Luftdruck geben die Schülern ein bisschen Nachhilfeunterricht in Physik und wer es lieber etwas ruhiger mag, nimmt auf den Palettenmöbeln Platz. Einem vergnüglichen und abwechslungsreichen Nachmittag steht auf dem Gelände der Realschule nichts entgegen.