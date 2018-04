Tradition 125 Jahre Allmendinger Albverein

Großes Fest in der Halle

Auftakt Die Ortsgruppe Allmendingen des Schwäbischen Albvereins feiert ihr 125-jähriges Bestehen am Samstag und Sonntag, 21. und 22. April. Auftakt ist mit einem Festakt im Bürgerhaus (Samstag, 11 Uhr). Außer Grußworten ist ein Festvortrag geplant und es werden Vereinsmitglieder geehrt, sagt Gabi Fideler.

Rundgang Unter dem Motto „In 125 Minuten 500 Jahre Ortsgeschichte“ erläutert Walter Kneer bei einem heimatkundlichen Rundgang Besonderheiten und geschichtlich Interessantes (Samstag, 15.30 Uhr). Start der Führung ist am Rathausplatz, Ausklang

am Albvereinsheim.

Festsonntag Beginn ist um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Turn- und Festhalle. Im Anschluss daran (11.30) findet ein Frühschoppen mit der Veteranenkapelle Allmendingen statt. Das Mittagessen (von 12 Uhr an) kommt aus der Schwenk-Kantine. Um 14.30 Uhr tritt die Volkstanzgruppe Weiler­steußlingen auf. Danach werden die Fahnenbänder an die Ortsgruppen des Donau-Bussen-Gaus ausgegeben, die zu Gast sind. Von 16 Uhr an spielen die Ehgnerländer. Nachmittags gibt es Kaffee und selbstgebackene Kuchen, abends Vesper.