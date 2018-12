Weihnachtskonzert Mit Petermann in Höchstform

Munderkingen / Maria Bloching

Mit Stadtmusikdirektor Charly Petermann spielen die Musikerinnen und Musiker der Stadtkapelle Munderkingen in Höchstform. Beim Weihnachtskonzert in der Donauhalle begeisterten die 70 Aktiven des großen Blasorchesters mit einem anspruchsvollen Programm und einer wunderbaren Klangreise.

Dieser Abend war voll mit besonderen Momenten, beginnend schon beim Jugendvororchester unter der Leitung von Christian Bolkart. Mit „Sakura Variations“ von Kees Vlak entführten die jungen Musiker ihr Publikum zur Kirschblüte nach Japan, bevor sie mit „Frozen“ aus dem Animationsfilm „Die Eiskönigin“ kalte Abenteuer erleben ließen und ihren Vortrag mit drei unterschiedlichen Versionen von „O Tannenbaum“ schlossen.

Sehr gut aufgestellt zeigte sich dann das Jugendblasorchester, bei dem Petermann für eine hohe Qualität in der Ausbildung steht. Mit „Encanto“ von Robert W. Smith, „Children´s March“ von Percy Grainger sowie „Baba Yetu“ von Christopher Tin wurden anspruchsvolle Werke zu Gehör gebracht, die das Niveau dieses jungen Orchesters bestätigten.

Vorliebe für Außergewöhnliches

Mit dem großen Blasorchester , das Charly Petermann seit 20 Jahren dirigiert, zeigt der musikalische Leiter seine Vorliebe für die Interpretation außergewöhnlicher Werke. Mit „Overture tu candide“ von Leonard Bernstein gelang diesmal ein Auftakt nach Maß – ein musikalische Feuerwerk wurde zur klanggewaltigen Demonstration spieltechnischen Könnens und dynamischer Harmonie. Ein musikalisches Highlight war dann die „Dutch Master Suite“ von Johan de Meij, bei der sich der Komponist von drei berühmten Gemälden hatte inspirieren lassen. Mit dem Eröffnungssatz zeichnete das Orchester musikalisch und mit Soloposaune „Die Nachtwache“ von Rembrandt mit großer Gelassenheit nach. Im lyrischen Mittelsatz dann ein starker Kontrast: Mit einer vom Euphonium imitierten Laute-Musik wurde das Gemälde „Der Liebesbrief“ von Johannes Vermeer in Klänge verpackt. Musikerinnen sangen mit leisen Stimmen das sehnsüchtige Warten der Frau auf einen Liebesbrief nach. Im dritten Satz erwartete die Konzertbesucher eine Überraschung bei der musikalischen Beschreibung des Kunstwerks „Prinsjesdag“ von Jan Steen: die Bühne wurde zur Taverne, in der die Lage außer Kontrolle geriet. Das zunächst geordnete Musizieren wurde zur vulgären, chaotischen Feier, die in einer tumultartigen Orgie ihren Höhepunkt fand. „Vergleiche mit der Munderkinger Fasnet sind bei diesem nicht alltäglichen Werk zu erahnen“, scherzte Vorsitzende Martina Schelkle.

Mehrere Zugaben erklatscht

Auch beim anspruchsvollen Werk „Ho to train your Dragon“ von John Powell sowie bei „Chess“ aus dem Musical von Benny Andersson und Björn Ulvaeus wurde die Klasse des Blasorchesters hörbar war. Gleich mehrere Zugaben erklatschte sich das begeisterte Publikum. „Curtain Call“ von John Wasson war in bester Big-Band-Manier zu hören und zeigte wie der „Radetzky Marsch“ von Johann Strauß, dass siich die Stadtkapelle in allen Musikrichtungen ausgesprochen wohl fühlt. Dies ist vor allem Charly Petermann zu verdanken, der seine Musiker zu Höchstleistungen herausfordert und das Ensemble schon mehrfach bei Wertungsspielen als Höchststufenensemble qualifiziert hat. „Wir sind froh, dass wir einen solchen Dirigenten gefunden haben und freuen uns auf weitere Jahre“, meinte Martina Schelkle und bedankte sich bei ihrem Dirigenten mit Lobesworten und Geschenken.