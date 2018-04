Integration Mit Orten und Worten Integration schaffen

Ehingen / Stefan Bentele

Im Grunde erklären schon die beiden Klammern im Projektnamen „Wir entdecken Lieblings(w)orte“, dass damit ausschließlich Integration beabsichtigt sein kann: Das kommunale Netzwerk Integration, das die Stadt mit der Lokalen Agenda betreibt, hat mit weiteren Institutionen – etwa dem Freundeskreis Migranten, dem Kinderschutzbund, der Caritas und vielen weiteren Trägern – das Projekt entwickelt, mit dem in Ehingen und Umgebung die Integration ausländischer Mitmenschen vorangebracht werden soll.

Wie Manuel Hagel, CDU-Landtagsabgeordneter, gestern schriftlich mitteilte, fördert das Land Baden-Württemberg das Projekt mit 18 700 Euro über das Programm „Integration durch bürgerschaftliches Engagement und Zivilgesellschaft – Gemeinsam in Vielfalt III“. Hagel zeigte sich hocherfreut über die zugesagte Förderung aus Stuttgart und bezeichnete das Projekt als ein „innovatives wie vielversprechendes Programm“.

Mit dem Landespolitiker freut sich auch der Ehinger Bürgermeister Sebastian Wolf, wenn gleich der offizielle Bescheid für die Stadt noch aussteht. „Ich freue mich, dass es klappt“, sagte er gestern auf Nachfrage. Mit dem Geld aus Stuttgart könne das Projekt größtenteils finanziert werden, die Stadt müsse über die Lokale Agenda einen deutlich geringeren Teil beisteuern.

Auf ein Jahr angelegt

Über das Projekt, das auf ein Jahr angelegt ist, sollen Menschen – Deutsche wie Mitmenschen mit ausländischen Wurzeln – miteinander in Kontakt treten, in dem gemeinsam Lieblingsorte in Ehingen und Umgebung aufgesucht werden und dort ein Austausch stattfindet. Integration, sagt Wolf, funktioniere letztlich nur, sofern sich die Menschen austauschten. Und zur Integration gehöre wiederum, sich mit seinem Umfeld und seiner Umgebung auseinanderzusetzen, also miteinander in Kontakt zu treten.

Wann das Projekt startet, steht noch nicht definitiv fest, es soll Wolf zufolge allerdings „relativ zeitnah“ geschehen und definitiv noch vor der Sommerpause. Sobald die offizielle Bestätigung vorliegt, wird die Lokale Agenda ein Treffen ansetzen und mit der Planung beginnen. Ziel sei es, viele der „Lieblings(w)orte“-Treffen, die monatlich stattfinden sollen, in den warmen Monaten abhalten zu können. „Im Winter braucht man ja eher einen warmen Mantel, um sich draußen Orte anschauen zu können.“