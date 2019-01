Musik Mit Johann Strauß ins neue Jahr

Ehingen / Von Christina Kirsch

Ein Neujahrskonzert, das auch dem Auge etwas bot, erlebten die Ehinger am Vorabend des Dreikönigstags in der ausverkauften Lindenhalle. Das Orchester und Ballett des Sorbischen National-Ensembles gastierte erstmals in der Stadt. Die Künstler warteten mit einer Mischung aus Ballett und Musik aus Oper und Operette auf. Unter seinem Dirigenten Friedemann Schulz ließ das Ensemble bekannte Melodien wie die Ouvertüre aus dem „Zigeunerbaron“ oder den Säbeltanz aus dem Ballett „Gayaneh“ hören.

Der Dirigent führte das relativ kleine Orchester, in dem nur zwei Bläser und drei Cellisten saßen, souverän und gelegentlich auch angemessen pointiert und gut gelaunt. Besonders am Schluss, als sich Friedemann Schulz auch noch als exzellenter Sänger erwies, schwappte die gute Stimmung auf das Publikum über.

Sorbische Volkslieder

Solche fröhlich und witzig dargebrachten Titel wie „Im Feuerstrom der Reben“ aus „Die Fledermaus“ von Johann Strauß, in dem sich die Sänger gegenseitig Paroli boten, gehörten zu den Glanzlichtern des Ehinger Konzerts. Vor der Pause blitzte jedoch noch wenig Silvesterstimmung auf. Die Sopranistin Rahel Indermaur interpretierte Georges Bizets „Habanera“ aus „Carmen“ und gab die Femme fatale der Opernliteratur zurückhaltend.

Etwas mehr Leidenschaft hätte man sich auch vom Tenor Constantin Philippoff gewünscht, der unter anderem „Zwei Märchenaugen“ aus „Die Zirkusprinzessin“ vom Emmerich Kálamán darbot. Ein Pas de Deux mit einem zarten Schluss unterstrich die romantischen Gefühle.

Interessante Akzente setzten Kompositionen, die sorbische Volkslieder interpretierten und in der Bearbeitung auch Jazz-Elemente aufblitzen ließen. Die Vogelhochzeitspolka von Jan Chlebniček kam schwungvoll und mitreißend von der Bühne. Das Orchester interpretierte das lustige Stück burschikos und lebhaft. Etwas mehr Spritzigkeit und Leidenschaft hätte man sich jedoch besonders beim Klassiker jedes Silvesterkonzerts, dem Schlager „Dieser Anstand, so manierlich“ aus „Die Fledermaus“ von Johann Strauß gewünscht. Im Uhrenduett entwendet die als ungarische Gräfin verkleidete Rosalinde dem von ihr faszinierten Eisenstein seine Taschenuhr. Damit wird sie ihrem Gemahl später die Untreue beweisen. Üblicherweise wird dieses Duett vor allem von der Dame sehr anzüglich gespielt und endet damit, dass die Taschenuhr im Dekolleté der Dame verschwindet. Koketterie und ein Schuss frecher Übertreibung gehört bei dieser Rolle mit dazu.

Verträumt und mitreißend entwickelte das Orchester Dmitri Schostakowitschs „Walzer Nr. 2“, der sich zum Ohrwurm entwickelt hat. Man müsse einem Ohrwurm mit einem anderen Ohrwurm austreiben, sagte die charmante Moderatorin Kristina Nerád, die einige Silvesterbräuche erklärte und auch mit einem aufsehenerregenden Glitzerkleid ein Glanzlicht setzte.

Etwas mehr Pfeffer erwünscht

Die eigenartigen Kostüme des Balletts mit roten Kopfputz zu Schostakowitschs Walzer waren zumindest ein Pausengespräch. Musikalische Glanzlichter mit munteren Flötentönen setzte das Orchester mit Johann Strauß’ „Perpetuum mobile“ oder „Over the rainbow“, zu dem zwei Paare tanzten. Auch nach der Pause dominierten die Evergreens von Johann Strauß das Programm, auch hier hätte man sich gelegentlich etwas mehr musikalischen Pfeffer gewünscht. In den Zugaben drehten Solisten und Musiker nochmals richtig auf und auch der Radetzky-Marsch als Rausschmeißer fehlte nicht.

Nach dem Konzert überreichte das Kulturamtsteam jeder Besucherin und jedem Besucher eine Rose als besonderen Gruß der Stadt. Gut eingestimmt auf das Jahr 2019 sind die rund 600 Besucher des Neujahrskonzerts nun gespannt, was das Kulturamt im Jahr 2019 noch in Ehingen an kulturellen Ereignissen hervorzaubern wird.