Gemeinderat Mit Geld vom Sparbuch Investitionen bezahlen

Munderkingen / Maria Bloching

Es kommt darauf an, wie man die Zahlen gewichtet: „Es gibt keine Steuer- und Gebührenerhöhungen, wir müssen im zweiten Jahr in Folge kein neues Darlehen aufnehmen und wir haben wieder eine positive Nettoinvestitionsrate“, betonte Munderkingens Bürgermeister Dr. Michael Lohner im Gemeinderat die Vorzüge des jetzt beschlossenen Haushalts. Markus Mussotter dagegen, der Geschäftsführer der Verwaltungsgemeinschaft, sieht durchaus auch Schwierigkeiten, die vielen Projekte, die für 2019 vorgesehen sind, zu stemmen. Lag die Netto-Investitionsrate 2018 noch bei 972 000 Euro, so geht sie jetzt auf 20 000 Euro zurück.

Die Gründe liegen im sehr positiven Ergebnis aus 2017, das die Abgaben im Finanzausgleich mit Kreis und Land um 540 070 Euro erhöht. Gleichzeitig liegen die Schlüsselzuweisungen des Landes um mehr als 415 000 Euro unter dem Vorjahr – beides trägt dazu bei, dass der Haushalt 2019 mit 13,267 Millionen Euro um rund 2,3 Millionen Euro geringer ausfällt. Die Verwaltung hat jedoch vorgesorgt und nach 2017 die Rücklagen erhöht. „Die sind mit über 300 000 Euro gut gefüllt, davon brauchen wir fast die Hälfte, um den Haushalt auszugleichen“, rechnete Mussotter vor. Deshalb kann auf neue Darlehen verzichtet werden.

Der Rückgang im Volumen zeigt sich insbesondere im Vermögenshaushalt von 3,33 Millionen Euro im Jahr 2018 auf jetzt 727 000 Euro. Den größten Brocken stellt die Kernstadtsanierung mit 230 000 Euro dar. Für die Feuerwehr gibt es einen neuen Mannschaftstransportwagen für 85 000 Euro sowie die Umstellung auf Digitalfunk. Die Sanierung der Sporthalle muss mit 68 000 Euro nachfinanziert werden, außerdem sind für Straßenreinigung und Winterdienst 20 000 Euro und für den Bauhof 23 000 Euro bereitgestellt. Der Hangrutsch beim Schützenhaus hat Kosten von 302 000 Euro verursacht; hier wurde ein Zuschuss aus dem Ausgleichsstock von 200 000 Euro beantragt.

Bei den Ausgaben steigen vor allem die Personalkosten auf 3,052 Millionen Euro (Vorjahr 2,7), wobei der größte Anstieg bei der Kinderbetreuung mit einem Plus von 182 000 Euro zu verzeichnen ist, gefolgt vom Bauhof mit einem Plus von 102 000 Euro.

Einschließlich der Eigenbetriebe Wasser und Abwasser liegt der Schuldenstand Ende 2019 bei 10,23 Millionen Euro (Vorjahr 9,7 Millionen Euro). Der Anstieg kommt durch weitere Darlehen von knapp 570 000 Euro für die Wasserversorgung und 475 000 Euro im Abwasserbereich. Vor allem beim Wasser stehen weitere Maßnahmen insbesondere in der Kernstadt an. „Das kostet Geld“, machte Axel Leute von der Verwaltungsgemeinschaft deutlich.

Wasseruhren bald digital

Der eingeschlagene Weg soll fortgesetzt werden: kontrollieren und sanieren, das komplette Wassernetz durchspülen und reinigen, Schächte genau unter die Lupe nehmen und gegebenenfalls erneuern sowie die Technik auf den neuesten Stand bringen. Außerdem soll der Ringleitungsschluss in Richtung Industriegebiet erfolgen und das Netz Martinstraße/Donaustraße im Zuge der Kernstadtsanierung erneuert werden. Nicht zuletzt steht noch der Austausch der Wasseruhren auf digitale Geräte an. „Eine immense Erleichterung für den Betrieb und für die Bürger“, verspricht Leute.