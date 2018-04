Forst Mit der Drohne auf der Suche nach dem Käfer

Next

Über die Kamera-Linse an einer Drohne können Waldbesitzer und Forstbetriebe von oben binnen kürzester Zeit den Bestand überblicken und Schäden im Forst ausmachen. Mit der Linse lässt sich sogar der Chlorophyll-Anteil in den Pflanzen feststellen. © Foto: Andreas Pritzl

Ehingen / Stefan Bentele

Die Forstbetriebsgemeinschaft Alb-Donau-Ulm lässt sich vorführen, wie Drohnen im Wald eingesetzt werden könnten.

Auch Privatwaldbesitzer wollen den Überblick behalten – vor allem über den Bestand in den eigenen Parzellen. Was macht der Borkenkäfer? Welche Schäden hat der jüngste Sturm angerichtet? Wo wachsen die Bäume gleichmäßig, wo gibt es Lücken? Bislang müssen die Waldbesitzer dazu den Bestand, oft mehrere Hektar, ablaufen und dabei von unten nach oben blicken.

Doch wie bereits in der Landwirtschaft, hält die Drohne Einzug in die Forstwirtschaft. Hermann Rechtsteiner von der Forstbetriebsgemeinschaft Alb-Donau-Ulm hat deshalb nun Privatwaldbesitzer dazu eingeladen, sich von der Firma Wald-Plus aus Salem im Wald bei Sontheim vorführen zu lassen, welche Möglichkeiten ein Drohnen-Einsatz im Wald bietet.

Wald-Plus betreut auf den Gemarkungen Schaiblishausen und Sulmetingen etwa 250 Hektar, wie Gesellschafter Rudolf-Friedrich Ketterer den gut 25 Besuchern der Vorführung sagte. Zwar sei die Drohnen-Technik für den Forst noch nicht ausgereift, doch die Entwicklung verlaufe rasant.

Für Forst-Plus-Mitarbeiter Andreas Pritzl, selbst Förster, hat das Fluggerät schon jetzt Vorteile. So ließen sich mit dessen Einsatz Laufwege sparen und mit einem zusätzlichen Auge werde neue Perspektive auf den Wald eröffnet. Außerdem eigne sich das Gerät für die Zehn-Jahres-Inventur. „Da schauen wir ja in unseren Warenkorb.“

Acht Rotoren halten Drohne in der Luft

Die Drohne, die Pritzl vorführte, verfügt über eine Halterung für eine Systemkamera, die hochauflösende Bilder schießen kann, und wird von acht Rotoren in die Luft gehoben. Die vielen Rotoren sind notwendig, damit, falls es zu Ausfällen im Flug kommt, das Gerät nicht plötzlich mitten im Wald abstürzt.

Weil, anders als in der Landwirtschaft, Bäume aufgezeichnet werden und jeder Baum seinen Nachbarn verdeckt, müssen stets mehrere Einzelbilder gefertigt werden, um einen Überblick zu bekommen. Diese lassen sich anschließend zu einem Flächenbild oder gar zu einem 3D-Bild zusammenfügen.

Über die Kameralinse kann bereits jetzt etwa Infrarot-Licht aufgenommen werden, wodurch der Chlorophyll-Anteil in den Pflanzen sichtbar wird. Das erlaubt Rückschlüsse auf die Vitalität der Bäume. Das Problem besteht Pritzl zufolge derzeit darin, die Ergebnisse korrekt zu deuten. „Steht der Baum unter Wasserstress oder handelt es sich um einen Borkenkäferbefall?“ Hier muss die Technik noch verfeinert werden.

Abgesehen davon braucht es aus Pritzls Sicht noch Lockerungen in den Vorschriften zum Drohneneinsatz. Bislang muss der Pilot Blickkontakt zur Drohne halten, was im Wald naturgemäß nur über kurze Distanzen klappt. Technisch zumindest kann die Drohne vollautomatisiert und ohne Zutun fliegen, sofern die Route über einen PC programmiert wird. Pritzl zufolge müsse der Gesetzgeber hier ansetzen, was sich bereits abzeichne. Auch die Leistung der Funkverbindung müsse noch hochgefahren werden, damit der Kontakt nicht abreißt.

Drohne kostet bis zu 10.000 Euro

„Wir sind gespannt, was da auf uns zukommt“, sagte Rechtsteiner während der Vorführung. Für den einzelnen Privatwaldbesitzer allerdings dürfte sich der Kauf einer solchen Drohne nicht lohnen: Pritzl zufolge kostet das Gerät samt Ausrüstung zwischen 5000 und 10.000 Euro. „Das macht für die Einzelperson keinen Sinn.“

Um ein solches Fluggerät kommerziell nutzen zu dürfen, bedarf es zudem einer Genehmigung für den Piloten (siehe Info). Auch Wald-Plus erprobt die Drohnen im Forst bislang lediglich, um die Entwicklung zu beobachten. Als Dienstleistung sei der Einsatz noch nicht praktikabel, sagte der Drohnenpilot.