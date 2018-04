Veranstaltung Mit dem Sieg in Ehingen geht’s nun nach Krakau

Ehingen / Renate Emmenlauer

In der Johann-Vanotti-Sporthalle in Ehingen waren am Samstag lauter Tanzpaare und Zuschauer zu sehen: Die Ulmer Rock ’n’ Roll Company „Rocking Sparrows“ haben dort in Kooperation mit der TSG Ehingen die Baden-Württembergische Meisterschaft und den „Ländle-Cup“ ausgerichtet. Etwa 30 Paare in den Kategorien Bambini, Schüler I und II, Junioren I und II sowie Erwachsene präsentierten sich bei dem Breitensportbewerb.

Am Nachmittag dann stellten sich 55 Paare in den Startklassen Schüler und Junioren sowie C, B und A der Jury. Anja Gentner und Christian Gartmeier vom RRC Rosenheim sicherten sich verdient den Landesmeistertitel in der hochkarätigen A-Klasse. Die 23-jährige Erzieherin und der um ein Jahr ältere Student der Kommunikationswissenschaften lieferten in der Fußtechnik eine Top-Kür. Im Akrobatik-Part bestach das Tanzpaar mit einer atemberaubenden Show, die auch tänzerisch wie choreografisch beeindruckte. Bereits vergangenes Jahr waren sie Deutsche Vizemeister. Nächste Woche steht für das Paar der World-Cup in Krakau an, im Juni die Deutsche Meisterschaft, dann die Europameisterschaft in Moskau und die Rock ’n’ Roll-WM in der Schweiz.

Ehingen statt Ulm

In der Leistungsklasse B siegten Martha Wegert und Sören Wehler (RRC Rocking Stars Plochingen). Der Titel in der C-Klasse ging an Katrin Pfundstein und Elias Vogt (TSC Harmersbachtal). Bei den Junioren holten sich Eileen Rolshausen und Danyyil Kozachyshen (TSG Blau-Gold-Gießen) die Landesmeisterschaft, bei den Schülern Julia Eder und Niklas Lohr (1. Eggenfeldner RRC).

Reihum Lob erhielten die Veranstalter für die Bedingungen in der Ehinger Sporthalle. Rock ’n’ Roll-Chef Guido Wiest und Turnierleiter Markus Aubele schwärmten von der guten Zusammenarbeit mit der Stadt Ehingen und der TSG-Leichtathletikabteilung. Weil in Ulm keine Sporthalle für die Ausrichtung der Baden-Württembergischen Meisterschaft verfügbar war, wich die Rock-’n’-Roll-Company nach Ehingen aus. „Wir sind rundum glücklich. Alles hat gepasst. Auch die Zuschauerresonanz ist klasse“, sagte Guido Wiest. „Wir kommen wieder, wenn wir dürfen“, sagte Markus Aubele.