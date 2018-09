Freizeit Mit dem Experten auf Wildschweinpirsch

Dächingen / Johannes Maier

Sich einmal in die Rolle eines Wildschweins hineinversetzen – das erklärte Waldpädagoge und Jäger Alex Rothenbacher zum Ziel der Wildschweinpirsch durch den Dächinger Forst. Der 58-Jährige leitete den vierstündigen Trip durch das Biosphärengebiet. Vom Treffpunkt am Biosphären-Infozentrum aus ging es trotz stürmischen Wetters pünktlich los. Starke Windböen blieben erfreulicherweise aus.

Lange ließen die ersten Hinterlassenschaften der borstigen Waldbewohner nicht auf sich warten. Bereits vor dem Eintritt in den Wald, abseits eines Feldweges, waren die Hufabdrücke mehrerer Wildschweine zu erkennen. Zum Abgleich hatte Rothenbacher einen echten Wildschweinfuß zur Hand. Besonders die jüngsten Teilnehmer verfolgten dies mit genauem Blick.

Im Laufe des Tages gab es noch mehr Wissenswertes zu lernen. „Wildschweine sind sehr spannende Tiere, gerade weil sie ein wenig urig sind“, sagte Rothenbacher. Mit Hilfe von Plakaten und interaktiven Spielen wurden die Nahrungsgewohnheiten der Allesfresser vermittelt. So galt es, mit verbundenen Augen natürliche Rohstoffe zu erkennen und dem Speiseplan der Wildsäue zuzuordnen. Eine Übung nahe an der Realität, denn Wildschweine können zwar sehr gut riechen, jedoch nur schwach sehen. Der Population in Deutschland hat das aber keinen Abbruch getan. Im Laufe des 20. Jahrhunderts hat sich diese vervielfacht, wusste der Experte. Wo landesweit im Jahr 1936 noch 10 000 Wildschweine erlegt wurden, sind es dank des wachsenden Bestandes inzwischen gut 300 000 jährlich.

Zu der Erkundungstour hatten die Stadt Ulm und der Alb-Donau Kreis im Rahmen des „Wald erleben“-Programms geladen. Im Vorjahr hatten bei den zahlreichen Veranstaltungen gut 800 Gäste teilgenommen. Ähnlich gut sei die Resonanz auch bei der aktuellen Auflage.