Zeitgeschichte Mit dem Christuszeichen unterm Hakenkreuz

DIETMAR BURGMAIER

Franz Xaver Schmid, 80-jähriger Pfarrpensionär in Munderkingen, hat in Beständen des Stadtarchivs Ulm einen Fund gemacht: einen dreiviertelstündigen Dokumentarfilm über ein katholisches Glaubensfest für junge Männer am 27./28. Mai 1933 in Ulm, also vor genau 85 Jahren. In dieser Zeit hatten die Nationalsozialisten im Reich bereits die Macht ergriffen, und der Bannerzug der jungen Katholiken mit dem Christuszeichen auf den Fahnen war damals von der Hitlerjugend gestört worden. Pfarrer Franz Schmid hält den tonlosen Schwarz-Weiß-Film für ein wichtiges Bilddokument im Rahmen des laufenden Seligsprechungsverfahrens für den als Nazi-Gegner bekannten Bekennerbischof Dr. Joannes Baptista Sproll.

An der Veranstaltung in Ulm nahmen tausende junger, gläubiger Männer teil. Es gab zahlreiche Programmpunkte: vom Festgottesdienst über einen Flammenmarsch bis zum Fußballspiel. Der Dokumentarfilmer Wolf Rölle vom katholischen Jungmännerverein Jagstfeld hielt das Geschehen fest. Wie dieser Film nach Jahrzehnten schließlich ins Stadtarchiv kam, ist ungeklärt. Die von Bischof Sproll gehaltene Festpredigt ist durch zeitgenössische Berichte der katholischen Jugend überliefert. Unter anderem sagte der Bischof und frühere Pfarrer von Kirchen vor 14 000 Mitfeiernden: „Führer ist Christus, die Führerin seine heilige Kirche.“ Angesichts des Führerkults des Naziregimes seien Sprolls Worte eine Provokation gewesen, bewertet dies Schmid, der die Kommission für die Seligsprechung Sprolls berät. Bischof Sproll sprach nach den Quellen auch von der Möglichkeit, dass „Führer zu Verführern“ werden könnten. Er warnte die Machthaber in seiner Predigt davor, die katholischen Jugendverbände – wie wenige Wochen später tatsächlich geschehen – aufzuheben.

Auch in Ehingen gab es Reibereien zwischen Hitlertreuen und katholischem Jungvolk. Am 25. Juni 1933 fand das vom NS-Kultusministerium verlangte „Fest der Jugend“ statt. Einige Schüler bogen aus Verärgerung über diese NS-Veranstaltung das Hakenkreuz des Festabzeichens zum Christuskreuz um. Die Folge war die sofortige Auflösung der katholischen Jugendverbände im Oberamt.

Info Der Dokumentarfilm zum Jugendtag 1933 kann bei Protel Film und Medien, Münchner Straße 1, 89073 Ulm als DVD für zwölf Euro bestellt werden.