Freizeit Mit dem Ballon hoch hinaus

Rechtenstein / Maria Bloching

Man sollte meinen, der Sommer habe genügend schöne Tage bereitgehalten, um mit dem Ballon hoch hinauf zu steigen. Fehlanzeige: Die vielen Sonnenstunden und die Hitze haben sich dafür nicht geeignet. Denn Thermik – so erfährt man ganz schnell von Pilot Reinhold Dreher aus Rechtenstein – ist bei der Ballonfahrt nicht erwünscht. Deshalb kann eine Heißluftballon im Sommer auch nur entweder ganz früh am Morgen oder spät am Abend starten.

Anders im Herbst und im Winter. „Wenn das Wetter gut ist, kann man den ganzen Tag fahren.“ Fahren – nicht fliegen. Das hat unter anderem einen physikalischen Grund. Der Ballon bewegt sich im Gegensatz zum Flugzeug nach den Gesetzen der Aerostatik, denn in der Hülle des Heißluftballons hat die erwärmte Luft eine geringere Dichte als die Umgebungsluft. Wer selbst schon mit dem Ballon unterwegs war, merkt ganz schnell, dass es sich um ein gemächliches Dahingleiten handelt. Die Erde bewegt sich langsam unter einem, von der Hektik, dem Krach und der Geschwindigkeit des Fliegens und des Alltags auf dem Boden ist man ganz weit entfernt. Bevor man jedoch in diesen Genuss kommt, muss man spontan und flexibel sein.

Auf den Instinkt vertrauen

Reinhold Dreher beobachtet im Vorfeld das Wetter ganz genau und richtet sich nach den punktuellen Wettervorhersagen des Deutschen Flugwetterdienstes. Allerdings vertraut er in erster Linie seinem guten Instinkt. „Ist die Wetterlage unklar, kann der Start sogar noch während oder nach dem Aufbau abgebrochen werden. Wir gehen kein Risiko ein.“ Deshalb lässt sich auch nie bei so einem Vorhaben ein Termin von vornherein festmachen, oft erfährt der Passagier erst einige Stunden vorher, wann die Fahrt beginnt. Dann heißt es mit anpacken. Denn einen Ballon fahrtüchtig zu machen ist viel Arbeit und bedarf jeder Menge helfender Hände. Doch das gehört dazu und bereitet aufs Abenteuer vor, das zum Staunen bringt. Ist die letzte Böe abgeflacht, geht es los.

Mit im Korb finden neben den fünf Passagieren auch noch sechs Propangas-Flaschen Platz. Schließlich ist Heizen das A und O, wie Reinhold Dreher erklärt. Schnell gewinnt der Ballon an Höhe und bei klarer Sicht weiß man gar nicht, wohin man zuerst schauen soll. Höchstens 3000 Meter über dem Meeresspiegel darf ein Ballon nach oben steigen – dem Reisenden bieten sich spektakuläre Naturschauspiele.

Alles geht leise und träge vor sich, nur wenn Reinhold Dreher nachheizen muss und den Gashahn aufdreht, durchbricht das laute Zischen der Flamme die Stille. Der Pilot zeigt Fingerspitzengefühl, weiß, wann er steigen oder sinken muss. Dabei hat er stets den Wind im Blick, der den Ballon in eine unvorhersehbare Richtung treibt. Der Passagier fühlt sich sicher, auch wenn so mancher Baumwipfel bei der Anfahrt zur Landung dem Korb bedenklich nahe kommt. Reinhold Dreher seien der Schutz der Natur und ein gutes Verhältnis mit den Landwirten wichtig, sagt er. Zu letzteren zählt er übrigens selbst: Gemeinsam mit seiner Frau Irmgard treibt er seinen Hof um, seit 1991 fahren sie Ballon. Mittlerweile haben sich auch die beiden Töchter zu Pilotinnen ausbilden lassen.

Bis zu zwei Stunden lang zeigt Reinhold Dreher seinen Fahrgästen herrliche Flecken Erde von oben, während seine Frau den Ballon auf dem Boden mit Bus und Anhänger begleitet, um bei der Landung gleich an Ort und Stelle zu sein. Auf diese bereitet der Rechtensteiner seine Passagiere vor: „Leicht in die Knie gehen und gut festhalten“.

Dann setzt der Ballon auf einer Wiese auf. Es ist wohl eine Bilderbuchlandung, mit zahlreichen Schaulustigen als Zeugen. Nach diesem eindrucksvollen Erlebnis ist wieder Gemeinschaftsarbeit gefragt. So, wie zu Beginn alles zusammen aufgebaut wurde, wird nun wieder gemeinsam abgebaut. Zurück bleibt eine riesige, zusammengefaltete Stofffläche, die sich zu guter Letzt in einen großen Sack stopfen lässt.

Wer zum ersten Mal eine Ballonfahrt genossen hat, wird als Neuling mit einer standesgemäßen Taufe, bei der ein Büschel Haar angesengt und mit Sekt gelöscht wird, in den Adelsstand der Ballonfahrer erhoben und mit einer Urkunde bedacht.