Kirche Mit Dank und Hoffnung

Andreas Hacker

Er sei dankbar im Rückblick, sagt Superior Edgar Briemle, der Ende des Monats das Kloster Untermarchtal verlassen wird. Und hoffnungsfroh beim Blick nach vorn, ergänzt der 58-Jährige, der im Juli in der Seelsorgeeinheit „Tor zum Allgäu“ bei Waldburg und Vogt im Kreis Ravensburg als Gemeindepfarrer eine neue Aufgabe übernimmt. Am kommenden Sonntag nimmt Edgar Briemle in einem Gottesdienst um 14 Uhr in der Vinzenzkirche Abschied vom Kloster, in dem er 16 Jahre lang zuständig für die Seelsorge war.

„Eine lange Zeit“, sagt Edgar Briemle, der 2002 auf Bitten von Bischof Gebhard Fürst und der damaligen Generaloberin Schwester Marie-Luise von Geislingen nach Untermarchtal gewechselt war. Als Beauftragter des Bischofs für die Kongregation, beschreibt er die Stelle des Superiors, mit beratender Stimme in der Leitung des Ordens. Dazu kommen die täglichen Gottesdienste für die Schwestern. Nach 16 Jahren sei sein Fundus ziemlich erschöpft, erzählt er im Gespräch in seiner Wohnung, und er kann sich gut vorstellen, dass es auch gut für die Schwestern sei, künftig Impulse von jemand anderem zu bekommen. Wer das sein wird, ist noch offen.

„Ich habe hier viel gelernt“, sagt Briemle und verweist auf viele Begegnungen mit Menschen aus aller Welt und auch auf die Reisen mit den Schwestern nach Tansania. Nun sei der Zeitpunkt für einen Wechsel richtig, sagt der 58-Jährige, der noch zwölf Jahre im Beruf vor sich hat und sich auf eine neue Herausforderung freut. Hat er im Kloster viel mit Erwachsenen gearbeitet, wartet auf ihn in den Gemeinden Waldburg, Vogt und Hanober die ganze Breite an seelsorgerlichen Aufgaben – angefangen bei den Taufen von Kindern, auf die er sich besonders freut. „Ich will bei den Leuten sein und Menschen in Begnung mit Gott bringen“, sagt er, „sie begleiten in allen Lebensphasen.“ Die Gegend ist ihm vertraut; seit 25 Jahren reitet er mit der Blutreitergruppe Waldburg-Hanober bei den großen Reiterprozessionen in Weingarten und Wurzach mit.

Zuerst Uhrmacher gelernt

Dass er einmal Pfarrer werden will, habe er schon früh gewusst, sagt Edgar Briemle, der aus Hohentengen bei Bad Saulgau stammt, als 15-Jähriger aber zunächst nicht mehr zur Schule gehen wollte und deshalb eine Lehre als Uhrmacher absolviert hat, in einem Betrieb, in dem er auch Erfahrungen im Modellbau und im Schreinern gesammelt hat. Dann hat er in der katholischen Jugendarbeit einen Pfarrer kennengelernt, der auf dem zweiten Bildungsweg Priester geworden ist. Das hat ihn beeindruckt: Mit 19 ist Briemle dann auf das Ambrosianum in Bad Cannstatt gegangen, um das Abitur nachzumachen. Es folgten das Studium der Theologie in Tübingen und Luzern, dann die Priesterweihe 1990 und Stationen als Diakon und Vikar in Albstadt, Friedrichshafen, Tuttlingen und Geislingen.