Aus den Vereinen Missionshilfe ist Thema bei der Ehinger KAB-Gruppe

Ehingen / Hans Braig

Beim Monatstreffen der KAB-Gruppe Ehingen im Gemeindehaus St. Michael referierte der Geschäftsführer der Sammelzentrale Laupheim, Roman Engelhart, über die Missionshilfe der Aktion Hoffnung. „Die Missionshilfe steht auf der Basis von zwei gemeinnützigen Vereinen, der Aktion Hoffnung Rottenburg-Stuttgart und der AG Mission und Entwicklungshilfe“, sagte Engelhart vor 20 Anwesenden. Die Aktion Hoffnung sei eine Vereinigung von neun kirchlichen Vereinen, darunter auch KAB und Kolping. Sie sei für Straßensammlungen in den Dekanaten der Diözese Rottenburg-Stuttgart und die Aufstellung von etwa 1500 Kleidercontainern zuständig.

Die AG Mission und Entwicklungshilfe, deren Vorsitzender Engelhart auch ist, ist Betreiberin der Sammelzentrale Laupheim, die ihre Wurzeln in der Blausteiner Kleidersortierung hat. Zu ihren Aufgaben gehörten Straßensammlungen in den Dekanaten Ehingen-Ulm und Biberach und die Sortierung, Verpackung und der Versand von Altkleidern, Schuhen und Textilien für persönlich bekannte Partner in den Entwicklungsländern. Außerdem organisiert die AG den Hilfsgüterversand, etwa von Maschinen, Anlagen und Ausrüstungsgegenständen für dritte Bedürftige, oftmals auch bei Katastrophen.

Engelhart erläuterte, das Sortieren der Spendenware werde immer aufwendiger, weil der Müllanteil in den Containern bis zu 20 Prozent ausmache und unseriöse Sammler die sogenannte „Cremeware“ herauspicken würden. Die gesetzlichen Vorschriften würden enger gezogen und der Versand der Hilfsgüter werde durch zusätzliche bürokratische Vorschriften erschwert. Der Fachmann sprach an, dass die Hilfe vor allem für viele Länder in Afrika und Südamerika höchst notwendig sei. Er bedankte sich bei den ehrenamtlichen Sortierern. Die KAB-Gruppen aus Allmendingen, Ehingen, Erbach und Munderkingen sind oft mit Helferteams in Laupheim im Einsatz. Die insgesamt etwa 1800 Sortierer seien ein großer Vorteil für die Hilfsaktionen. Engelhart: „Solch ein gewaltiges Pfund hat die gewerbliche Konkurrenz nicht zur Verfügung.“