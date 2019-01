Gesundheit Minister Manfred Lucha besucht Klinikum in Ehingen

Minister Manfred Lucha besucht Klinikum in Ehingen

Ehingen / Stefan Bentele

Minister Manfred Lucha (Grüne) hat auf Einladung von Landrat Heiner Scheffold das Klinikum Ehingen besucht.

Es sei wichtig, die Unterschiede der gesundheitlichen Versorgung in den Landkreisen zu kennen, sagte Landrat Heiner Scheffold am Donnerstag zu Manfred Lucha (Grüne), Gesundheitsminister im Land. „Nicht nur vom Schreibtisch aus.“ Scheffold hatte Lucha deshalb ins Alb-Donau-Klinikum Ehingen eingeladen, um die hiesige Vernetzung von ambulanter und stationärer Behandlung zu präsentieren, die Millionen-Investitionen zu thematisieren und die Sicht des Kreises auf Diskussionen in der Gesundheitsversorgung darzulegen.

Angesichts des Aufbaus von Gesundheitszentren innerhalb der Kliniken Anfang der 2000er Jahre mit sektorenübergreifender Versorgung sprach Scheffold von „Hochleistungsmedizin im stationären Bereich“, mit niedergelassenen Ärzten, Fachärzten und Geriatrie. Wolfgang Schneider, Geschäftsführer der ADK für Gesundheit und Soziales, ergänzte, dass das Gesundheitszentrum mit 18 Ärzten in Praxen verschiedener Fachrichtungen von der Klinik nicht mehr abgrenzbar sei. „Das Krankenhaus bleibt Kern, aber mit vielen Leistungen drumherum.“

Laut Scheffold bilden die Kliniken zudem pro Jahr 15 Ärzte aus, vier von sechs Notarztstandorten werden vom Kreis übernommen. „Das zeigt auch die Bedeutung unserer Einrichtungen.“ Und im Gegensatz zu anderen Landkreisen habe man seit 2001 mit 161 Millionen Euro in die Standorte Ehingen, Blaubeuren und Langenau „kontinuierlich investiert“. Das Land erstattete 25 Millionen Euro.

Für Scheffold zu wenig. Er sieht das Land in der Pflicht, hier mehr zu leisten. Lucha verwies darauf, dass derzeit ambulanter und stationärer Bereich bei der Finanzierung gesondert betrachtet werden. In der Bedarfsplanung dürfe hier aber nicht mehr unterschieden werden, eine Reform könne hier neue Mittel freigeben. „Wir haben größtes Interesse, sie größtmöglich zu fördern“, sagte der Minister.

Scheffold führte Lucha und die Kreisräte Alexander Baumann (CDU), Wolfgang Mangold (Freie Wähler), Klara Dorner (SPD) und Robert Jungwirth (Grüne) sowie den CDU-Landtagsabgeordneten Manuel Hagel in die Allgemeinarztpraxis von Dr. Roland Schenzle und Holger Gast.

„Die Lösung in Ehingen ist super“, sagte Schenzle, auch wegen der kurzen Wege für Patienten. Schenzles Praxis ist eine Akademische Lehrpraxis der Uni-Klinik Ulm. Der Arzt kritisierte gestern allerdings die Fokussierung im Gesundheitsbereich auf die Schwarze Null. „Ist manchmal ein Minus nicht besser, zum Wohl des Patienten?“ Holger Gast betonte, dass man nicht sämtliche Versorgung auffangen könne, die anderswo im Kreis wegbreche. Seiner Ansicht nach werden zudem zu wenig junge Ärzte ausgebildet. „Und wir vermissen das Gespräch der Politik mit uns jungen Ärzten“, sagte Dr. Marie-Therese Gast, die ebenfalls in den Räumen praktiziert. Sie sprach von der Belastung angesichts 50 bis 60 Wochenstunden, wobei es dabei nicht um Work-Life-Balance gehe.

Lucha verwies auf Maßnahmen auf Landesebene, etwa das Landarztförderprogramm oder Stipendien. Man strebe an, die Zahl der Studierenden um zehn Prozent zu erhöhen. „Und wir wollen sie unterstützen, dass sie Praxen übernehmen können.“

3000 Patienten jährlich

Bevor Lucha mit den Teilnehmern des Rundgangs ein nicht-öffentliches Arbeitsgespräch führte, stellte Professor Dr. Michael Kramer, Chefarzt der Chirurgischen Klinik, die Notfallversorgung in Ehingen samt Schockraum und interdisziplinärer Notaufnahme vor. Laut Kramer werden hier jährlich 3000 Patienten ambulant behandelt.

Kramer entwickelte mit dem Aufbau einer unfallchirurgischen Abteilung seit 2012 das Haus in Ehingen von einer „Portalklinik für Ulm“, wie er sagte, zu einem Haus mit verschiedenen Spezialisten und einer Auslastung, dass gelegentlich die Betten nicht ausreichen.