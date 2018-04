Konzert Militärmusiker erhalten rauschenden Beifall

Schelklingen / RENATE EMMENLAUER

Die Freude über das Gastspiel war Wolfgang Bierer beim Benefizkonzert des Heeresmusikkorps Ulm anzumerken. „Fast auf den Tag genau nach fünf Jahren sind die Militärmusiker wieder bei uns zu Gast“, sagte der Vorsitzende der Schelklinger Stadtkapelle. An Oberstleutnant Matthias Prock und seine Musiksoldaten gerichtet, sagte er: „Ihr seid unsere musikalischen Vorbilder.“

Als Geste der Anerkennung wertete Bierer, dass Bürgermeister Ulrich Ruckh und der Gemeinderat die Sitzung eigens vorverlegt hatten, um rechtzeitig zum Konzert fertig zu sein. Mehrere hundert Besucher füllten die Stadthalle. Und das mitten in der Woche. Aber es hatte sich gelohnt: Das professionelle Musikerlebnis ließ nichts aus. Trommelwirbel und Paukenschläge leiteten die „Fanfare for the Common Man“ des jüdischen Komponisten Aaron Copland ein. Verträumte Klänge waren bei der „Ouvertüre für Harmoniemusik“ von Felix Mendelsohn Bartholdy zu hören, der auch jüdische Wurzeln hatte. Denn der erste Part des Konzert war jüdischen Komponisten gewidmet, die auch die europäische Musikkultur nachhaltig geprägt hätten.

Dirigent Prock begrüßte die Besucher: „Ihr seid das beste Publikum.“ Als Motto präsentierte er „Hava nagila“, zu deutsch „Lasst uns glücklich sein“ und versprach: „Wir wollen Sie heute Abend alle glücklich machen.“ Das nächste Werk, vier sinfonische Tänze aus dem weltberühmten Musical „West Side Story“ zu Ehren des 100. Geburtstags von Komponist und Dirigent Leonard Bernstein, war ein Traumarrangement. Die Heeresmusiker interpretierten die Szenerie des Musicals mit zwei verfeindeten Gangs in New York, verflochten mit einer tragischen Liebesgeschichte so sensibel, dass man die Stimmung mitfühlen konnte.

Der Hauptgang im Konzertmenü war die volkstümliche jüdische Komposition von Adam Gorbs „Yiddish Dances“, bei dem das Orchester einen atemberaubenden Klangreigen auskostete, gespickt mit brillanten Soli. Flötist Thomas Schütte ging vorab auf die Besonderheit der jiddischen Sprache ein. Das Werk glänzte durch eine Mischung aus fröhlichen, wilden und mitreißenden Klängen. Das Publikum bedankte sich mit Bravo-Rufen und minutenlangem Beifall.

Auch der zweite Teil brachte die Zuhörer zum Jubeln. Frank Gutewort eröffnete diesen elegant im Frack als Solist mit der Klarinette. Er gab nach einer schmissigen Begrüßungsnummer und einem Berlinger Couplet im Stile Otto Reuters das bekannte „Bei mir bistu shein“ zum Besten, gepaart mit einer Tanzeinlage. Rauschender Applaus folgte.

Berühmte Pfiffe

Was dann kam, lud zum Mitmachen ein: bei den „berühmtesten Pfiffen der Musikgeschichte“ pfiff das Publikum begeistert mit. Mit den Höhepunkten aus „A Chorus Line“ und dem Militärmarsch nach Motiven aus der Oper „Die Hugenotten“ sowie der deutsche Nationalhymne, bei der das Publikum mitsang, und kaum endendem Applaus verabschiedete sich das Heeresmusikkorps. Der Erlös aus dem Benefizkonzert fließt an die Schelklinger Kindergärten.