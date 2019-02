Bildung Michel-Buck-Schule stellt sich vor

Ehingen / Herbert Geiger

Empfangen wurden die potentiellen „Neuen“ beim Schnuppernachmittag der Michel-Buck-Schule gestern mit den Songs „Take Me Home Country Roads“ und „Beat It“ von der schuleigenen Rockband „Rockkids“, die Konrektorin Petra Germowitz leitet. Die Sechstklässler trugen auf ihren Ukulelen zwei Lieder von Regina Stürmer und Justin Bieber vor. Anschließend führten sie einen Tanz vor, den sie ebenfalls mit ihrer Lehrerin Miriam Di Marco einstudiert hatten. Nach dem Willkommensprogramm ging es für die Viertklässer in Begleitung älterer Schüler auf Erkundungstour durch die Schule.

Hinführung zur Ausbildungsreife

Währenddessen informierte Schulleiterin Dagmar Fuhr die Eltern über Grundsätzliches der Michel-Buck-Werkrealschule. Die Schüler können dort einen Hauptschulabschluss oder die Mittlere Reife erlangen. Eines der wichtigsten Ziele der Schule sei jedoch die Hinführung zur Ausbildungsreife. Deshalb arbeitet die Schule mit Bildungspartnern zusammen. Dazu zählen das Krankenhaus Ehingen, Möbel Borst, Aldi, Firma Zeller, Autohaus Braun und Maurer, Kupil und die Spenglerei Banderitsch. „Da kommt dann jemand von der Firma Banderitsch und biegt mit den Schülern Bleche“, nannte Dagmar Fuhr ein Beispiel. „Unsere Schule ist eine lebendige Schule mit vielen sozialen Projekten.“

Die Schüler nähen regelmäßig Herzkissen, um sie der Frauenklinik für Frauen nach Brustoperationen zu überreichen. Die Kissen sollen den Operationsbereich schützen und die Frauen in der richtigen Lagerung der Arme unterstützen. Dagmar Fuhr erzählte außerdem von ehemaligen Schülern und deren erfolgreichen Berufseinstieg, bevor sie mit den Eltern einen Rundgang durch die Schule machte.

Harald Hinderhofer ließ im EDV-Raum seine Schüler Urkunden drucken und erklärte den interessierten Schülern und Eltern die Ausstattung. In den Klassenräumen sollen in naher Zukunft Deckenbeamer installiert werden und die in die Jahre gekommenen Computer durch moderne Rechner ersetzt werden. Im Technikraum wies Patrick Keller die Viertklässler in Laubsägearbeiten ein und zeigte was die Schule an Werkzeugen zu bieten hat und gab gleich eine kleine Sicherheitseinweisung dazu. Im Physiksaal gab es auch das Eine oder Andere zu entdecken. Etwa 30 Schüler nutzten die Möglichkeit, sich ein Bild vom Unterricht zu machen und zu erfahren, was die Michel-Buck-Werkrealschule so alles zu bieten hat.