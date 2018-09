Musik Metal, Punk und viel Southern-Rock

Obermarchtal / swp

Im Obermarchtaler Szenetreff „Kreuz“ herrscht „die sprichwörtliche Ruhe vor dem Sturm“, sagt Betreiber Herbert „Rich“ Knab: Im Oktober sind es 20 Jahre, in denen Knab Konzerte und Kleinkunstauftritte organisiert. Der runde Geburtstag wird mit sieben Rockkonzerten und britischer Musik-Comedy gefeiert.

Am 24. Oktober 1998 hatte der Bluesmusiker Werner Dannemann mit seinen „Friends“ den rappelvollen Saal eingeweiht. „Wer hätte damals gedacht, dass sich unweit des Klosters einmal einer der bekanntesten Live-Clubs Oberschwabens etablieren würde“, blickt Knab zurück. Im Laufe der Jahre lotste er Hochkaräter wie Gunter Gabriel, „Anyone‘s Daughter“, „Bonfire“, „Birth Control“, „Chroming Rose“, „Guru Guru“, Anne Haigis, „Jane“ und die walisische Rocklegende „Man“ in sein Lokal. Etwa 500 Konzerte werden es bisher gewesen sein, schätzt der Wirt und Veranstalter. Oft buchte er die Musiker noch kurz vor ihrem Durchbruch zu günstigen Konditionen. So steuerten auch schon Newcomer wie „Die Apokalyptischen Reiter“ oder „Kissin‘ Dynamite“ das „Kreuz“ an – heute sind diese Bands international erfolgreich. Inzwischen gilt das „Kreuz“ als Mekka für die südwestdeutsche Metal- und Hardrockszene. Die Bands kommen aus Spanien, Ungarn, England, Australien oder den USA. Außerdem hat Knab auch immer ein Ohr für junge unbekannte Formationen aus der Region und bietet ihnen eine Bühne – sei es als Vorgruppe oder bei kleinen Indoor-Festivals.

Augenzwinkernde Rockshow

Das Programm startet am Dienstag, 2. Oktober, mit der Band „Die geilen Götter“, die sich nach achtjähriger Pause zurückmeldet. Die Deutschpunker aus Thüringen sind für eine augenzwinkernde Rockshow bekannt. Auch Mark’n’Simon gehören zu den Live-Acts der frühen Jahre. Die beiden britischen Musik-Comedians Mark Nicholas und Simon Elmore traten schon Ende der 1990er Jahre im „Kreuz“ auf. Am Freitag, 5. Oktober, bringen sie ihr Programm „Poptimistic MusiComedy“ auf die Bühne.

Oberschwäbischer Southern-Rock ist am Samstag, 6. Oktober, angesagt. „Rebel Guns“ aus Biberach präsentieren ihr Debütalbum „Steam & Steel“. Im Vorprogramm heizt die Band „Angry Moses“ ein.

Auch „The Soap Girls“ sind in der Kulturkneipe keine Unbekannten. Die beiden Südafrikanerinnen stehen für rotzigen Rock zwischen Grunge und Punk und sind am 11. Oktober im „Kreuz“. Sehr eng dürfte es dort am Freitag, 19. Oktober, beim Gastspiel von „Bonfire“ zugehen. Die Ingolstädter Urgesteine um Bandgründer Hans Ziller gehören nach mehr als 1500 weltweit absolvierten Gigs zu den meist gebuchten Hardrock-Formationen.

Mit „The Woodpeckers“ aus Nagold debütiert am Samstag, 27. Oktober, eine in der Region enorm angesagte Cover-Metalband im „Kreuz“. Aus Luzern reisen die Hardrock-Routiniers von „Crystal Ball“ an (30. Oktober). Den fulminanten Schlusspunkt setzen soll am Mittwoch, 31. Oktober, das Biberacher Hardrock-Trio „Kinda Like“.

Info Für alle Auftritte wurde ein Vorverkauf eingerichtet. Tickets gibt es unter anderem im „Kreuz“ und online beim Anbieter Eventim. Der Konzertbeginn variiert zwischen 20.30 und 21.15 Uhr. Alle Details auf der Webseite: www.kreuz-obermarchtal.de