Feuerwehr Menschenrettung geht vor

Hütten / Lothar Sobkowiak

Nach der Hauptübung trafen sich die Mitglieder der Feuerwehr Hütten (Abteilungskommandant ist Kurt Schwarzmann) im Gasthaus Mohren zur Hauptversammlung. Kassierer Martin Späth und Kassenprüfer Thomas Uhl berichteten über eine gut geführte Kasse. Berichte erstatteten Emelie Schwarzmann von der Jugendfeuerwehr, Uli Raiber von der Altersabteilung und Schriftführer Matthias Bächtle. Ortsvorsteher Stefan Tress bestätigte der Wehr einen sehr guten Ausbildungsstand. Befördert wurde Lisa Späth, die erstmals auch als Gruppenführerin fungierte. Sie ist nun Löschmeisterin. Simon Näher wurde zum Oberfeuerwehrmann befördert. Leistungsabzeichen für besondere Verdienste erhielten Fabian Schwarzmann, Martin Späth, Niklas Ströbele, Lisa Späth, Christoph Ströbele und Alina König, die derzeit in Australien ist.

Uwe Ender erhielt für 15 Jahre Dienst die Ehrenmedaille in Bronze. Schelklingens Gesamt-Feuerwehrkommandant Alexander Högerle gratulierte den Geehrten und Beförderten. Er sei stolz auf die Mannschaft im Schmiechtal. Auch der neue Ausrückebereich habe sich bewährt. Jeder Einsatz ist dabei nach einem Alarmstichwort abzuwägen. Franz Müller sprach dies an. Unlängst sei ein Einsatz nach einem Motorradunfall an der Steige von Springen nach Böttingen schwierig geworden. Wenn eine Bergung in einem unwegsamen Gelände nötig werde, müsse dies vorab geklärt werden. Im Zweifel sei ein höherer Aufwand immer gerechtfertigt, wenn es um Menschenleben gehe, sagte Kommandant Schwarzmann dazu.