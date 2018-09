Verband Mehr tun gegen Wasserverlust

Allmendingen / Walter Kneer

Zu ihrer Verbandsversammlung haben sich die Mitglieder der Hochsträß-Wasserversorgungsgruppe I am Montag im Allmendinger Rathaus getroffen. Der Verbandsvorsitzende und Altheimer Bürgermeister Robert Rewitz konnte an seiner früheren Wirkungsstätte Allmendingens Bürgermeister Florian Teichmann begrüßen.

Rewitz informierte über Wasseruntersuchungen und eine Begehung mit dem Gesundheitsamt; es haben durchweg keine Beanstandungen gegeben. Jedoch werden die Glasbausteine am Hochbehälter Aschen beseitigt, damit es nicht durch Lichteinfall zur Algenbildung kommt, sagte Rewitz.

Zustimmung fanden die Rechnungen der Jahre 2015 bis 2017. Rewitz kündigte den drei Abnehmern eine Rückerstattung von rund 10 000 Euro für das Jahr 2017 an. „Obwohl nicht unerhebliche Investitionen getätigt wurden ist die Wasserversorgungsgruppe Hochsträß schuldenfrei und dass seit 2005“, sagte Rewitz. Der neue Verbandsrechner, Allmendingens Kämmerer Robert Mohr, erläuterte den Wirtschaftsplan 2018. Dieser sieht Einnahmen und Ausgaben von je 296 610 Euro vor. Aufgrund der Verbrauchszahlen aus 2017 ergibt sich ein Preis pro Kubikmeter Wasser von 47 Cent, gegenüber 2017 eine Erhöhung um 3 Cent. An Investitionen werden rund 110 000 Euro veranschlagt, allein 93 500 Euro für die Wasserleitungen bei der Sanierung der Ladestraße in Allmendingen, ferner 10 000 Euro für den Bau einer zentralen Warte und 5000 Euro für Messeinrichtungen. Außerdem soll die Digitalisierung der Trinkwasserversorgung in Angriff genommen werden und im Jahr 2020 abgeschlossen sein.

Um den Wasserverlust noch weiter zu minimieren, steht eine Sanierung der Wasserleitungen an. „Vom Brunnen bis zu den Übergabestellen tragen wir beim Wasserverlust die Kosten und ab dem Übergabeschacht die Kunden“, sagte Robert Rewitz. Deshalb sollen zusätzlich Kontrollschächte gebaut werden und dadurch die Leitungslänge von Schacht zu Schacht verkürzt werden. „Dann finden wir auch schneller die Stelle, wo der Wasserverlust ist.“