Technik Mehr Sicherheit für Schelklinger Ampelanlage

Ein Viehtransporter kippte im November an der Ampelanlage in Schelklingen um. Ein Radfahrer wurde verletzt. © Foto: Emmenlauer

Ampelanlage an der Bundesstraße in Schelklingen. Räte überlegen sich, wie es dort mehr Sicherheit geben kann. © Foto: Raidt

Schelklingen / Bernhard Raidt

Nach einem schweren Unfall machen sich Stadträte und Verwaltung Gedanken, wie eine Ampel sicherer gestaltet werden kann. Die Lösung: mehr Licht.

Es war ein schlimmer Unfall im November an der Bahnhofskreuzung in Schelklingen: Ein Viehtransporter kippte um, ein Radfahrer wurde dabei schwer verletzt. Der Lastwagen beschädigte auch die Ampelanlage, die danach für einige Zeit ausfiel.

Das Unglück hat den Blick auf die Ampel und den wichtigen Übergang am Bahnhof gelenkt. Die Strecke führt dort über die viel befahrene Bundesstraße. Schüler und Pendler sind auf den Übergang angewiesen. Die Stadträte und Stadtverwaltung haben sich nun Gedanken gemacht, wie die Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer dort erhöht werden kann. Stadtrat Michael Strobl (Freie Wähler) forderte, eine Beleuchtung zu installieren, damit Fußgänger besser gesehen werden können. Dagmar Mohr (ebenfalls Freie Wähler) legte in der vergangenen Woche nach: Ob nicht reflektierende Streifen an den Masten für mehr Sicherheit sorgen könnten?

Die Verwaltung denkt weiter

Bürgermeister Ulrich Ruckh berichtete, was die Stadt bei Gesprächen mit dem Landratsamt in Erfahrung gebracht hatte. Demnach ist eine Beleuchtung an einer Ampelanlage grundsätzlich nicht notwendig. Eine Ampel sende durch ihre Lichtzeichen bereits deutliche Signale aus. Anders sehe es bei einem Zebrastreifen aus – der müsse beleuchtet sein, damit die Autofahrer dort sehen, wann sie stoppen müssen. Doch bei der Schelklinger Stadtverwaltung dachte man dann weiter – und verknüpfte die fehlende Beleuchtung an der Ampel mit einem anderen Projekt. Denn derzeit stellt die Stadt die Straßenbeleuchtung auf energiesparendes LED-Licht um. Dabei werden neue Lampen auf vorhandene Masten installiert. Die Idee jetzt: Die Masten in der Nähe der Ampelanlage sollen so mit dem neuen, hellen Licht ausgestattet werden, dass sie auch den Überweg beleuchten. In der Theorie sieht das vielversprechend aus: „So, wie wir das berechnet haben, können wir einen Radius von mehr als 30 Metern ausleuchten“, berichtete Ruckh der SÜDWEST PRESSE. Zunächst soll es aber eine Testphase geben – und zwar nicht weit von der Ampelanlage entfernt. Im Kreuzungsbereich der Ringinger Straße sollen die Lampen erprobt werden – und auch dort für mehr Sicherheit sorgen. Wenn der Test dort erfolgreich ist, soll auch an der Ampel am Bahnhof mehr Licht scheinen. „Die Lampen sind jetzt bestellt, die Umrüstung erfolgt in den nächsten Wochen“, berichtet Ruckh.