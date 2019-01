Gemeinderat Mehr Sicherheit für Fußgänger

In der Wachinger Straße (links) und beim Kindergarten in der Hundersinger Straße wünscht sich die Gemeinde Überwege für Fußgänger. Dazu soll es im Frühjahr nun Zählungen geben. © Foto: Fotos: Andreas Hacker

Noch in diesem Jahr wird bei den beiden Bushaltestellen in der Munderkinger Straße in Emerkingen eine Fußgängerampel installiert. Das Land trägt dafür die Kosten. © Foto: Fotos: Andreas Hacker

Emerkingen / Andreas Hacker

Das war ein schöner Erfolg“, sagt Emerkingens Bürgermeister Paul Burger zum Ergebnis der Verkehrsschau am 10. Januar, über das er jetzt im Gemeinderat berichtet hat. Der Ortstermin mit der Polizei und den zuständigen Fachdiensten im Landratsamt bringe mehr Sicherheit für Fußgänger, ist Burger überzeugt. Eine Maßnahme, die Fußgängerampel in der Munderkinger Straße, wird schon in die Wege geleitet; bei den Fußgängerüberwegen in der Hundersinger und in der Wachinger Straße ist vereinbart worden, dass die Gemeinde im Frühjahr die Fußgänger zählt.

Weil es im gesamten Bereich der Ortsdurchfahrt Emerkingen keine gesicherte Querung für Fußgänger gibt, an der Munderkinger Straße aber auf beiden Seiten Bushaltestellen für die Linien nach Munderkingen und Biberach sind, hat das Landratsamt nach Angaben Burgers die Fußgängerschutzanlage bereits angeordnet. Die Kosten dafür trägt das Land, auf die Gemeinde entfallen lediglich die Kosten fürs Absenken der Bordsteine. Dafür stehen im Haushalt 15 000 Euro zur Verfügung. Beschlossen wurde im Gemeinderat, die Bushaltestelle gleich barrierefrei umzubauen; Bürgermeister Paul Burger soll die Kosten schätzen und Förderanträge vorbereiten.

Grundsätzliche Zustimmung signalisiert hat das Landratsamt zur Bitte der Gemeinde nach Zebrastreifen in der L 270 (Hundersinger Straße) beim Kindergarten und in der K 7348 (Wachinger Straße) im Bereich der Einmündungen Stützenstraße und Kirchstraße. Diese Stellen seien für Schüler und Kindergartenkinder, aber auch für ältere Mitbürger auf dem Weg zur Kirche und zum Friedhof wichtig, hatte Burger bei der Verkehrsschau vorgetragen. Nun soll eine Zählung im Frühjahr den Nachweis bringen, wie viele Fußgänger dort in Spitzenzeiten unterwegs sind.

Für die Verabschiedung des Haushalts war VG-Geschäftsführer Markus Mussotter nach Emerkingen gekommen. Dank ihrer Rücklagen von knapp 574 000 Euro kann die Gemeinde jetzt einen Haushalt mit einem Volumen von 3,43 Millionen Euro (Vorjahr 2,65) und Investitionen im Vermögenshaushalt von 1,0 Millionen Euro (Vorjahr 530 000) ausgleichen, ohne neue Darlehen aufnehmen zu müssen. Dafür ist der Zugriff aufs Ersparte mit 522 0000 Euro auch entsprechend groß. Ansonsten kommen 54 000 Euro aus dem Verwaltungshaushalt; außerdem rechnet die Gemeinde mit Erlösen aus dem Verkauf von Grundstücken und setzt auf Zuschüsse.

Das meiste Geld soll in diesem Jahr in den Kauf von Bauerwartungsland gehen: 500 000 Euro. „Das ist ganz wichtig“, sagt Burger, „weil es in Emerkingen nur noch vier Bauplätze gibt.“ Und er hofft, dass 2020/21 dann die Neubaugebiete erweitert werden können. 420 000 Euro gehen in den Breitbandausbau mit dem Bau des zentralen Backbone-Netzes von Unterstadion her, dem innerörtlichen Ausbau im Gewerbegebiet und dem Bau des zentralen Verzweigers am Rathaus, dem Pop 1, wie das in der Fachsprache heißt, dem Point of Presence. Für den Breitbandausbau rechnet Burger mit Zuschüssen von 183 000 Euro und hat dazu auch erste Zusagen. Für 36 000 Euro werden die Toiletten im Kindergarten erweitert.

Zugestimmt hat der Gemeinderat der Annahme von insgesamt 2900 Euro an Spenden, die im vergangenen Jahr bei der Gemeinde eingegangen sind, für den Kindergarten, den Maibaum, die Feuerwehr und den Kauf einer Wärmebildkamera für die Feuerwehr. Fortgesetzt wird die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf sparsame LED; bei der Sanierung des Festplatzes hat das Gremium jetzt den Auftrag für die elektrische Infrastruktur in den Versorgungssäulen vergeben.