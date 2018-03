Musik Mehr Schüler für Instrumente begeistern

Öpfingen / RENATE EMMENLAUER

Die Jugendmusikschule Öpfingen verzeichnet bei acht Musiklehrern mit 73 Schülern einen soliden Zuwachs.

Unsere Jugendmusikschule ist ein Juwel, ein Novum“, lobte Bürgermeister Andreas Braun in der Hauptversammlung der Jugendmusikschule Öpfingen das Team von Vorstand und Ausschuss. „Sie alle bringen sich ehrenamtlich in Ihrer Freizeit für den Erhalt dieser besonderen Institution ein. Bleiben Sie weiter dabei.“Erfreut zeigte sich Braun über die soliden Finanzen, zudem über den guten Zuwachs an Schülern. Wurden 2016 noch 61 Schüler unterrichtet, waren von Herbst 2017 an 73 Kinder und Jugendliche für Gruppen- und Einzelunterricht sowie im Chor und der musikalischen Früherziehung eingeschrieben. 92 Mitglieder zählt die Jugendmusikschule.

Der Vorsitzende, Benjamin Schädle, ließ das vergangene Jahr Revue passieren. Die Matinee sei sehr gut besucht gewesen. Zum Umzug des Musikschulzimmers in der Grundschule (der bisherige Raum wurde als Klassenzimmer benötigt) sagte Schädle, dass der neue Raum zwar deutlich kleiner, aber dennoch ausreichend sei. Auch dieser Raum werde durch die Gemeinde kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Neue Internetseite

Wie Schädle weiter berichtete, seien die nicht stapelbaren Stühle verkauft worden, die alte, defekte Elektroorgel wurde entsorgt. Weil die bisherige Homepage von einer Schadsoftware befallen war, habe die Familie Metzner schnell und unkompliziert eine neue Homepage erstellt. Als erfolgreich bezeichnete Schädle die Aktion „Musik macht Schule“, die im Juni gemeinsam mit dem örtlichen Musikverein stattfand. Ziel ist es, weiter Schüler zu finden.

Der Vorsitzende lobte Michaela Metzner für die Erstellung des neuen und einfacheren Abrechnungssystems für die Musiklehrer. Er dankte der Kassiererin, die sich nach fünf Jahren nicht mehr zur Wahl stellte und eine Nachfolgerin gesucht hatte. Rosi Sailer wurde als neue Kassiererin gewählt, als Stellvertreterin wiedergewählt wurde Katja Ströbele.

Info Unterrichtet werden an der Jugendmusikschule Blockflöte (Michaela Köck), Klavier (Marija Fogel, Thomas Svechla), Musikalische Früherziehung (Nelli Lutz), Chor (Silvija Mester), Geige (Rudolf Strehle), E-Piano/Akkordeon (Thomas Svechla), Gitarre/E-Gitarre (Frank Staudacher, Benjamin Schädle).